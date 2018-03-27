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    Верующие УПЦ написали уникальную икону новомучеников украинской земли

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    Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) совершил освящение икон и отметил особую миссию нынешнего Крестного хода в Иерусалиме.
    Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) совершил освящение икон и отметил особую миссию нынешнего Крестного хода в Иерусалиме
    Facebook Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Киево-Печерской лавре состоялось освящение уникальной иконы "Собор новомучеников украинской земли", а также более ста икон священномученика Владимира (Богоявленского).

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    Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, с иконами, освященными на мощах митрополита Владимира в Дальних пещерах, верующие пройдут Дорогой Скорби в ночь на Страстную Пятницу в Иерусалиме. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) совершил освящение икон и отметил особую миссию нынешнего Крестного хода в Иерусалиме.

    "Иерусалим особый в Страстную седмицу. Церковь переживает последние дни земной жизни Христа Спасителя. Для каждого верующего человека особым счастьем является побывать в Иерусалиме именно в эти дни. И среди верующих со всех уголков земли, в этом году будут украинские прихожане, чьи храмы захвачены. Они будут молиться, чтобы Господь даровал нашей земле мир", — сказал митрополит Антоний.

    Управляющий делами УПЦ рассказал об иконе "Собор новомучеников украинской земли", которая возглавит миссию "Дорогой Господа в молитве за Украину".

    В центре изображен первый погибший в богоборческие времена митрополит — священномученик Владимир (Богоявленский), столетие мученической кончины которого Православная Церковь вспоминает в этом году. Вокруг митрополита Владимира изображены святые мученики из разных регионов Украины. Посередине — Богородица "Оранта". На втором плане — разрушенные церкви, среди которых — символ христианства на Руси — Десятинный храм.

    "Эта икона написана народными иконописцами, которые изобразили новомучеников и исповедников Украинской Православной Церкви, представляющих разные регионы Украины. Жизнью и своей смертью они засвидетельствовали любовь к Богу и принадлежность православной вере. Икона была написана по инициативе верующих для поездки в Иерусалим, чтобы на Страстной седмице в Великую Пятницу принять участие в Крестном ходе", — рассказал владыка Антоний.

    "В центре этой иконы — митрополит Владимир, который первый из епископов пострадал, когда к власти пришли большевики. И именно митрополит Владимир поведет Крестным ходом всех новомучеников и исповедников, которые изображены на этой иконе, чтобы вместе с нами, кто живет сегодня, еще раз засвидетельствовать правду Божию. Еще раз засвидетельствовать, что наш украинский народ предан заветам и выбору святого князя Владимира. Надеемся, что наши молитвы будут услышаны Богом, который распял наши недостатки, дал нам надежду жить с ним в Царстве Небесном вечно", — сказал владыка Антоний.

    Facebook Центр информации УПЦ
    Уникальная икона новомучеников украинской земли

    В этом году в Крестном ходе в Иерусалиме примут участие прихожане тех храмов УПЦ, которые были захвачены в последние годы. С особым волнением готовятся молиться о том, чтобы Господь вернул их общинам отнятые храмы Надежда Орийчук из села Бадивка и Мария Фурманец из села Птичья Ровенской области.

    "Уже четвертый год, как наш храм закрыт, четвертую Пасху мы встречаем без нашей церкви. Но нас всегда покрывает Матерь Божия, и мы едем в Иерусалим, чтобы помолиться там за мир, за единство, за любовь и за нашу Украину", — рассказала Мария Фурманец.

    Ожидается, в Крестном ходе в Иерусалиме примут участие более 500 верующих УПЦ. Крестный ход начнется в Гефсимании, войдет в Львиные ворота Старого города и пройдет Дорогой Скорби (Via Dolorosa) с молитвой о мире в Украине. Паломники пройдут последним путем Господа Иисуса Христа с иконами и молитвами о том, чтобы Господь даровал мир, спокойствие и взаимопонимания на украинской земле.

    Как сообщалось, в прошлом году православные верующие из Украины прошли Дорогой скорби в Иерусалиме со списками 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Миссию "Дорогой Господа в молитве за Украину" по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия реализует Центр информации УПЦ.    

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