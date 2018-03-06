В Киеве собрали более 20 тыс подписей против сноса часовни УПЦ МП

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) собрали более 20 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на часовню, расположенную возле Десятинной церкви, сообщила во вторник пресс-служба УПЦ.

petition.kievcity.gov.ua Сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре столицы

"По состоянию на 5 марта православные киевляне собрали более 20 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Сбор подписей начался 4 февраля.

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).