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    В Киеве собрали более 20 тыс подписей против сноса часовни УПЦ МП

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    Сбор подписей стартовал 4 февраля и по последним данным петицию в поддержку Десятинного храма уже подписали более 20 тысяч человек.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) собрали более 20 тысяч подписей под обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором они просят обеспечить им право собственности на часовню, расположенную возле Десятинной церкви, сообщила во вторник пресс-служба УПЦ.

    petition.kievcity.gov.ua
    Сооружение УПЦ Московского патриархата, расположенное возле Десятинной церкви в центре столицы

    "По состоянию на 5 марта православные киевляне собрали более 20 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook. Сбор подписей начался 4 февраля.

    Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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