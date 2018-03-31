Внезапно. Синоптик обещает жару на Пасху

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Украину идет теплый воздух, который несет с собой долгожданную весну, сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, к Пасхе в Украине будет даже жарко.Facebook.
"Плотные облака с дымкой и дождиком придавили градусы на Киевщине. На прилегающих Житомирской и Черкасской +11 +14 градусов наблюдались. Поэтому все же наш метеонегатив проявляется в атмосферной лаборатории правильно. Готовое фото будет уже завтра, когда температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Хотя вместе с сильным, до штормового, ветром. Дожди пройдут в западных областях и там осадки снизят температуру воздуха на 3-6 градусов. Местами на юге и в центральной части вероятно до +20 градусов", — сообщила Диденко.
По ее словам, в Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер будет сочетается с максимальными 15 градусами. Дождь ожидается в столице к вечеру.
По предварительным прогнозам Диденко, Пасха в Украине будет ясной, теплой и солнечной.
Ранее синоптики сообщали, что погода в начале апреля обещает быть довольно теплой.