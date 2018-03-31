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    Внезапно. Синоптик обещает жару на Пасху

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    По словам синоптика, в Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер будет сочетается с максимальными 15 градусами.
    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Украину идет теплый воздух, который несет с собой долгожданную весну, сообщила синоптик Наталья Диденко.

    По ее словам, к Пасхе в Украине будет даже жарко.

    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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     "Потепление пришло, если кто-то не заметил. В пятницу, например, в Киеве было днем ​​+1 +2 градуса, сегодня +7 +8 градусов. До +10 +11 не дотянули, действительно", написала синоптик в Facebook.

    "Плотные облака с дымкой и дождиком придавили градусы на Киевщине. На прилегающих Житомирской и Черкасской +11 +14 градусов наблюдались. Поэтому все же наш метеонегатив проявляется в атмосферной лаборатории правильно. Готовое фото будет уже завтра, когда температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Хотя вместе с сильным, до штормового, ветром. Дожди пройдут в западных областях и там осадки снизят температуру воздуха на 3-6 градусов. Местами на юге и в центральной части вероятно до +20 градусов", — сообщила Диденко.

    По ее словам, в Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер будет сочетается с максимальными 15 градусами. Дождь ожидается в столице к вечеру.

    По предварительным прогнозам Диденко, Пасха в Украине будет ясной, теплой и солнечной.

    Ранее синоптики сообщали, что погода в начале апреля обещает быть довольно теплой.

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