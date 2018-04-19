"Церковное" выступление Порошенко в Раде

Фракция Радикальной партии перед приходом Порошенко согласилась разблокировать парламентскую трибуну.

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Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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