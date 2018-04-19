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    "Церковное" выступление Порошенко в Раде

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (30)

    (обновлено: )24305
    Президент Петр Порошенко принимает участие в заседании Верховной Рады. Его визит связан с рассмотрением проекта постановления о поддержке обращения ко вселенскому патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса на автокефалию православной церкви в Украине.
    Петр Порошенко/Facebook

    Фракция Радикальной партии перед приходом Порошенко согласилась разблокировать парламентскую трибуну.

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    Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. 

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
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