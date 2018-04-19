Патриарх Варфоломей не поддержит поместную церковь в Украине - депутат

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости украина. Патриарх Константинопольский Варфоломей не поддержит создание в Украине единой поместной автокефальной церкви, считает народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за".

"Никаких (последствий обращения не будет — ред). В 2016 году мы уже видели такое обращение и видим, что ничего такого не произошло. И сейчас я думаю, что патриарх Константинопольский никогда не пойдет на нарушение церковного закона, он не будет это рассматривать. Вы поймите, это будет означать раскол в православье, который будет похлеще раскола 1054 года, когда церковь христианская развалилась на католическую и православную. Поэтому он никогда не войдет в историю как раскольник", — сказал Новинский в комментарии журналистам после голосования в Раде.

Накануне президент Украины провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.