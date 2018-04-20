Садового не пустили к Порошенко во Львове

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Мэра Львова Андрея Садового не пустили на закрытую встречу президента Петра Порошенко с "представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовщины", которая проходила в национальном университете имени Ивана Франко.

В Facebook пресс-секретарь мэра Кристина Процак написала, что охранник отказался пускать Садового в зеркальный зал университета, где проходила встреча. Не пустили также журналистов.

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"Здесь только личная пресса. Закрытое мероприятие. Видео затем раздадим", — слова охранника", — процитировала она.

Как оказалось, Садового в списке приглашенных не оказалось, поэтому его также не пустили на встречу.

Ранее президент Петр Порошенко предложил построить узкоколейную железную дороги от границы с ЕС и до Львова.