Кто защитит украинцев от нацистов?

Платон Беседин, писатель, публицист для РИА Новости Украина

Генерал Ватутин – освободитель Киева, прошедший во время Великой Отечественной войны путь от солдата до генерала – скончался в столице Украины в апреле 1944 года от ранения, нанесенного воином УПА. Но и после смерти Ватутину нет покоя. Теперь украинские националисты оскверняют памятники советскому генералу. Или уничтожают их.

В Бердичеве, к примеру, националисты раскололи памятник молотками. В Киеве изуродовали памятник Ватутину, облив его красной краской. Организация С-14 (привет 14/88), совершившая это, назвала краску "кровью замученных украинцев". Но быдло с претензией на дешевую философию остается быдлом.

Ужас в том, что к подобным акциям в Украине привыкли. Воспринимаются они обыденно. Особенно в рамках заявленной декоммунизации. К слову, осквернение памятника Ватутину постарались объяснить именно ею. Хотя он под декоммунизацию не попадал.

Прошли времена, когда украинцы возмущались – ну, или, как минимум, удивлялись – факельным шествиям и агрессии радикалов по отношению к памятникам – и людям. Теперь безумие, запущенное и разрешенное на Евромайдане, но подготовленное за десятки лет, стало нормой. А международное сообщество учитывает контекст, и потому, не одобряя, но и не возражая, молчит.

Собственно, только так и можно разложить на атомы прежний целостный мир – с помощью целенаправленного безумия.

Украинские власти полагают, что радикалы – эффективный инструмент в борьбе с прежним, доевромайдановским миром, и надеются, что инструмент этот всегда будет оставаться под контролем. Зря надеются. Точно так же "Партия регионов" в свое время напоролась на "Свободу".

Вот и акция у памятника Ватутину наверняка согласовывалась с властями. Поэтому там заранее находились журналисты и полицейские. Первые фиксировали вандализм и агрессию на камеру, а другие, точно охрана почетных гостей, защищали нациков. На всякий случай.

Facebook c14 Радикалы С14 устроили драку у памятника Ватутину в Киеве

Да, тут можно говорить о том, что в Украине есть сильнейшие нацистские настроения. О том, что большинство радикальных образований курируются спецслужбами и администрацией президента. О том, что варварское отношение к памятникам не имеет ничего общего с европейскими ценностями, к которым украинцы стремятся. О том, что подобное в принципе дискредитирует страну, превращая ее в помойку пещерного национализма. Но все это и так ясно – важнее другое: как примириться с подобным другой Украине?

Ведь к памятнику Ватутину пришли не только наци, но и люди, желающие возложить цветы. Почтить память генерала, освободившего город от фашистов. Среди них, в большинстве своем, были пенсионеры. И что они получили? Издевательства, угрозы, тычки. Их спрашивали, чей Крым, пытались ставить на колени, унижали и оскорбляли. Наблюдать за этим отвратительно, независимо от политических взглядов. Растаптывается само человеческое достоинство.

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А какую роль тут играла полиция? Она защищала, скорее, националистов, а не пенсионеров. И так в Украине происходит регулярно. Апокалипсическая картина: охранники общественного порядка заодно с радикалами. Абсурд.

И, наконец, главный вопрос: кто защитит простых, мирных людей от радикалов-нацистов? Ведь атакуют не только морально, ценностно, но и физически. Оскверняют памятники, захватывают храмы, а могут и банально побить. Но бездействует полиция. К памятнику приезжает депутат Бойко, говорит на камеру, ввязывается в драку – и уезжает. А люди – те, кто пришел почтить память Ватутина – оказываются один на один с агрессивными "белыми свиньями". Защищать их некому.

Таковы фашистские порядки. И страшно, что обычные люди оказались у них фактически в заложниках.

Радикальное меньшинство при поддержке власти и силовых структур превратило Украину в гигантскую комнату страха, где все должны быть скованы одной цепью. Не хочешь? Значит, ты предатель, вражина!

Меж тем, задача государства защищать всех своих граждан. Каждого! Хрестоматийная, казалось бы, истина; однако в Украине даже не пытаются делать вид, что она выполняется. Для чего, если в ряды избранных затесались лишние? Кому они нужны, эти бракованные? Тем, кто держит людей в страхе, воздействуя дикостью и жестокостью, за преступления ничего не будет. Лица видны, имена известны, но никаких разбирательств.

Это беззаконие результат хаоса? Отчасти. Но прежде всего – это целенаправленная политика по запугиванию собственных граждан, попытка отравить их в самой духовной сердцевине. И защитить украинский народ от безумцев с молотками некому. Он может сделать это лишь сам. Но для того, для начала, надо собраться, а не биться поодиночке.

Рано или поздно это должно случиться.

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