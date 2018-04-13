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    Радикалы в Киеве распылили газ и подрались с охраной нардепа Бойко

    Тема:

    Массовые акции радикалов в Украине (235)

    (обновлено: )860111
    Лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко пришел к памятнику генералу Николаю Ватутину с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко.
    Радикалы С14 устроили драку у памятника Ватутину в Киеве
    Facebook c14

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Представители националистической организации С14 в пятницу распылили газ и устроили потасовку с охраной депутата Верховной Рады, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику генерала Ватутина в Киеве, следует из трансляции на странице организации в Facebook.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Могут захватить власть, но не удержат: Бортник о радикальных националистах

    Пятнадцатого апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева. Радикалы не пускают к монументу людей, которые пришли возложить цветы.

    Как следует из трансляции, Бойко пришел к памятнику с цветами, однако радикалы перекрыли ему проход. Произошла потасовка с охраной депутата, во время которой националисты распылили газ и оплевали Бойко. Охранник пытался прикрыть лидера "Оппозиционного блока" зонтом.

    В потасовку вмешались полицейские, после чего оппозиционер и его охрана покинули парк. Сейчас памятник оцеплен полицией.

    Советский военачальник, генерал армии Ватутин умер 15 апреля 1944 года в Киеве после ранения. Семнадцатого апреля его похоронили в Мариинском парке.

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