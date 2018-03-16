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    В Риге антифашисты пытались помешать шествию легионеров СС

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    Несколько десятков человек с плакатами "Они сражались за Адольфа Гитлера" на латышском, русском и английском языках встретила шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников, которые направлялись к памятнику Свободы в Риге.
    Марше легионеров ваффен-СС в Риге. Архивное фото
    © Sputnik / Sergey Melkonov

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Группа антифашистов с плакатами, осуждающими нацизм, встретила у памятника Свободы в Риге шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников.

    Государственный флаг Эстонии
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    Несколько десятков человек с плакатами "Они сражались за Адольфа Гитлера" на латышском, русском и английском языках встретила шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников, которые направлялись к памятнику Свободы в Риге. Антифашисты также выкрикивали фразы "Фашизм не пройдет" и "Позор".

    Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

    Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире. РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.

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