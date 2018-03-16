Шествие легионеров СС и их сторонников состоится в Риге

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КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников в пятницу, 16 марта, пройдет в Риге.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

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В пятницу участники шествия в Риге проследуют от Домского собора до памятника Свободы. В мероприятии планируют принять участие бойцы латышского легиона Ваффен СС, а также депутаты сейма Латвии и простые жители. По данным полиции, в мероприятии могут принять участие несколько сотен человек.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Шестнадцатого марта 1944 года подразделения легиона вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.

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