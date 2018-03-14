Европа уже в нокауте. Украинские неонацисты следят за порядком

Фото Facebook "Национального корпуса"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

О том, что собой представляет "Нацдружина" на днях вышел материал в британском издании The Guardian.

Где автор поделился своими впечатлениями о встрече с ними и даже проведенном времени в лесу под Киевом в поисках незаконных лесорубов. Журналист Марк Беннеттс описал их планы, идеи и для чего они были созданы, что ничего хорошего не предвещает.

Запад их заметил

Как пишет автор в статье The Guardian, эта организация попала в поле зрения широкой общественности в конце февраля, когда около 600 ее членов прошли маршем в центре Киева. И члены дружин принесли клятву верности Андрею Билецкому — депутату-ультранационалисту, который возглавляет партию "Национальный корпус".

За последние несколько лет Билецкий несколько смягчил свою риторику, однако бывший командир батальона "Азов" в 2010 году заявил, что миссия украинского народа заключается в том, чтобы "повести за собою Белые народы всего мира в последний крестовый поход… против возглавляемого семитами недочеловечества, — говорится в статье.

"Хотя украинские законы разрешают невоенизированным гражданским организациям оказывать помощь правоохранительным органам, многие обозреватели отметили, что февральская церемония в центре Киева очень напомнила им Германию 1930-х годов и внушила им мысль о том, что шаткая украинская демократия может рухнуть под напором укрепляющих свои позиции ультранационалистов. "Национальный корпус" и другие ультраправые партии сегодня находят поддержку только у 5% населения страны, но, по мнению аналитиков, они могут воспользоваться экономической и социальной нестабильностью Украины, чтобы повысить свою популярность у электората", — продолжает журналист британского издания.

И "Азов", и "Национальный корпус" связаны с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, которого считают одним из возможных преемников Петра Порошенко, чья популярность достигла чрезвычайно низкого уровня. "Некоторые обозреватели высказывают предположения о том, что "Национальные дружины" — это собственная частная армия Авакова, добавляя, что он не позволит "парамилитарным структурам" бросить вызов авторитету полиции", — пишет Марк Беннеттс.

Аваков открещивается от дружинников

Но, как только только свет увидела статья в The Guardian, как глава МВД Арсен Аваков в очередной раз открестился от "Нацдружин". При том, что члены "Нацдружин" уверяют, что они де проводят совместные патрулирования с полицией и очень им помогают бороться с уличной преступностью.

На днях, на встрече с бизнесом, Аваков заявил, что согласно украинскому законодательству, дружины могут существовать и обеспечивать правопорядок при условии, что подпишут специальное соглашение с Национальной полицией.

Фото facebook.com/akomarofff Столкновения "Национальных дружин" и полиции возле Соломенского райсуда Киева

"Национальна полиция не будет подписывать соглашения с "Национальными дружинами" по совместному обеспечению общественного порядка. Мы не допустим, чтобы парамилитарные формирования демонстрировали свою силу. Я надеюсь, что те ребята, которые стоят во главе ультранационалистических движений, хорошо понимают текущий момент. Мы ни в коем случае не допустим подмены власти. Любое демонстративное действие, которое будут осуществлять парамилитарные структуры, будет жестко пресечено", — заверил Аваков.

Министр подчеркнул, что "в Украине есть только одна монополия на насилие — государственная", представленная Нацполицией, Нацгвардией и ВСУ, а любые другие парамилитарные образования незаконны. Но при этом, МВД ничего не делает, чтобы им противостоять. Более того, они уже давно заигрывают с националистами и если даже кого и задерживают за нарушение общественного порядка или хулиганство, то тут же отпускают. Полиция даже позволяет себя бить.

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Министр МВД очень активно открещивается от бригад, которые он буквально сам породил, ведь костяк этих формирований составили бывшие бойцы Нацгвардии МВД Украины. В том числе, это касается их нынешних лидеров, которые еще недавно носили в кармане удостоверение сотрудник МВД. Да и нардеп Билецкий, основатель полка МВД "Азов", который позже трансформировался в партию "Национальный корпус", имел кое-какие бизнес проекты с окружением Авакова. В том числе, с заместителем министра Вадимом Трояном, который прошел через полк "Азов" прежде чем попал в министерство. Там все настолько крепко повязаны, что распутать этот узел непросто.

Впрочем, в самом "Нацкорпусе" уверяют, что среди их покровителей Авакова или же Трояна нет. Журналисту РИА Новости Украина основатель НД Игорь Михайленко (Черкас) проговорился, что кроме нардепа Билецкого им очень помогает министр юстиции Павел Петренко. Троян и Аваков от них якобы давно открестились.

Но британский журналист упустил одну важную деталь, которую не скрывают неонацисты — они готовятся к вооруженному противостоянию. Не только призывают вступать в свои ряды владельцев огнестрельного оружия, но и проводят спецподготовку с необученными бойцами — занимаются борьбой, стрельбой, ориентацией на местности и ведению боя в городе. Но и еще, "Нацдружины", которые признаются в своей любви и помощи полиции, тренируются на полицейских, как прорываться сквозь строй и какие методы применять.

Внутренняя и внешняя проблема

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

Как подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин, "Нацдружины" ассоциируются с группой молодчиков, которые маршируют по городу и утверждают, что собираются устанавливать украинский порядок.

"Они уже создают проблемы, внутренние. В реформирование полиции были вложены миллионы долларов и, оказывается, что это все было напрасно. Потому что появились дружинники, которые говорят, что полиция не эффективна и они вместо нее будут наводить порядок. И тут же возникает вопрос, а куда же ушли деньги иностранных доноров, грантодателей, которые они выделили на реформирование полиции?! Ведь появление дружинников показывает, что полиция не справляется с обеспечением общественного порядка. А значит, что и не справляется МВД и теряет монополию на насилие. Плюс к этому разговоры об установлении украинского порядка, что это такое "украинский порядок", никто не знает и не может сказать. Об этом можно только догадываться. Но под этот шумок появляются парамилитарные структуры аффилированные с политической силой — с той же партией "Нацкорпус", хотя ни одна политическая силы в Украине не имеет право создавать под себя военизированные подразделения. Это все порождает очень негативную реакцию — государство утрачивает контроль за общественным порядком, не может его поддерживать", — рассказывает Алексей Якубин.

Но, как подчеркивает политолог, опять же возникает вопрос, как эти дружины будут использоваться в избирательном процессе. Они вполне могут сорвать избирательный процесс, если им не понравятся результаты голосований.

"Есть все основания считать, что эти организации создаются под выборы. Для создания атмосферы страха других политических сил. Уже можно предположить, что традиционный избирательный процесс будет изменен. То есть, если есть "Нацдружина", то будут попытки и других политсил создавать такие же бригады. Если сейчас "Нацдружины" ориентированы на министра юстиции Петренко, то это не исключает, что у них нет связи с Аваковым. Внутри "Народного фронта" создан кондоминиум. Более того, Аваков постарался в публичной плоскости в очередной раз откреститься от "Нацдружин", при том, что они, как правоохранительные органы, должны первые пресекать их создание. Он только говорит, что их существование не допустимо, но ничего не делает", — подчеркивает политолог.

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Более того, ни одно из силовых ведомств так и не обратило внимание на их заявления о том, что они готовятся к вооруженному захвату власти. А это задача СБУ. Но реакции нет, потому что есть срощенность с властью.

По мнению Алексея Якубина, британская пресса намекает на то, что Аваков может стать украинским Наполеоном, который, как известно, пришел к власти благодаря силе.