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    Скандальное шествие легионеров СС в Риге. Фото с места события

    (обновлено: )23505
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Представители антифашистских организаций держат плакаты с надписью "Они сражались за Адольфа Гитлера" на акции протеста во время марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Участник марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС"и их сторонрикову памятника Свободы в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Полицейские задерживают мужчину, протестовавшего против проведения марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Полицейские задерживают мужчину, протестовавшего против проведения марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Полицейские задерживают мужчину, протестовавшего против проведения марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Представители антифашистских организаций держат плакаты с надписью "Они сражались за Адольфа Гитлера" на акции протеста во время марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
    Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников у памятника Свободы в Риге.

    Шествие легионеров СС и их сторонников в пятницу, 16 марта, прошло в Риге.

    В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек, правоохранители задержали двоих, сообщила пресс-служба полиции.

    "Все прошло спокойно, но у памятника Свободы возникли несколько конфликтов, два человека задержаны", — сообщили в полиции. По подсчетам полиции, в шествии участвовало около 1,5 тысячи человек.

    Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

    Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.

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