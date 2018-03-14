наверх
14.03.201814:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Нидерландах нашли архивные фотографии битвы за Харьков

    (обновлено: )19101
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943
    NIOD

    Рекомендуем

    День слона в ТаиландеДень слона в Таиланде: праздник по всему королевству11:35 14.03.2018
    Джесика ГойкоэчеяГорячая испанская модель завоевывает мир10:35 14.03.2018
    Годовщина Куреневской трагедииГодовщина Куреневской трагедии в Киеве: архивные кадры19:18 13.03.2018
    Ия Остергрен фитнес-модель из Швеции"Скандинавская богиня": модель покоряет метровыми ногами13:34 13.03.2018
    Японец фотографирует общественные туалеты и называет это исследованиемСерьезное исследование. Японец фотографирует общественные туалеты13:15 13.03.2018
    Апокалиптическая гроза на ЗакарпатьеАпокалиптическая гроза прошла в Закарпатье11:52 13.03.2018
    Сара КоанКиты и акулы. Фигуристая австралийка снимается с экзотическими животными11:00 13.03.2018
    Довоенная советская Одесса. Уникальные цветные фото16:19 12.03.2018
    Артист Олег ТабаковПрощай, Маэстро! Кадры из жизни Олега Табакова15:57 12.03.2018
    Все фотоленты
    Немецкие войска входят в Харьков, 14 марта 1943

    В Нидерландском институте исследований по истории войны, Холокоста и геноцида (NIOD) обнаружили коллекцию фотографий битвы за Харьков. Это снимки датированы 14 марта 1943 года.

    Бои продолжались с 19 февраля по 15 марта 1943 года — это было контрнаступление Вермахта на Восточном фронте. 15 марта 1943 года генерал-майор Евтихий Белов, руководивший обороной города, принял решение пробиваться в юго-восточном направлении, между населенным пунктом Змиев и Чугуев.

    Смотрите также: Годовщина Куреневской трагедии в Киеве: архивные кадры

    Прорыв был осуществлен успешно, и до 17 марта защитники Харькова заняли оборону на восточном берегу реки Северский Донец, пишет Gazeta.ua.

    Ссылки по теме:
    Теги: