В Нидерландах нашли архивные фотографии битвы за Харьков

В Нидерландском институте исследований по истории войны, Холокоста и геноцида (NIOD) обнаружили коллекцию фотографий битвы за Харьков. Это снимки датированы 14 марта 1943 года.

Бои продолжались с 19 февраля по 15 марта 1943 года — это было контрнаступление Вермахта на Восточном фронте. 15 марта 1943 года генерал-майор Евтихий Белов, руководивший обороной города, принял решение пробиваться в юго-восточном направлении, между населенным пунктом Змиев и Чугуев.

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Прорыв был осуществлен успешно, и до 17 марта защитники Харькова заняли оборону на восточном берегу реки Северский Донец, пишет Gazeta.ua.