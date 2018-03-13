Годовщина Куреневской трагедии в Киеве: архивные кадры

Во вторник, 13 марта, исполняется 57 лет со дня трагедии в Киеве, получившей название Куреневская трагедия. В этот день в 1961 году в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили Куреневку в столице и привели к многочисленным жертвам.

Дамба, перекрывающая Бабий Яр, куда 10 лет сливали сточные воды с Петровских кирпичных заводов (пульпу), начала разрушаться в 6.45 утра, а уже через 3,5 часа ее прорвало. Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, трамваи, людей, разрушил кладбища. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими.

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Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта. Точное число жертв трагедии до сих пор не названо.