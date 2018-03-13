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    Фотоленты

    Годовщина Куреневской трагедии в Киеве: архивные кадры

    (обновлено: )286
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    УНИАН
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    44.ua
    Годовщина Куреневской трагедии
    Годовщина Куреневской трагедии
    УНИАН

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    Годовщина Куреневской трагедии

    Во вторник, 13 марта, исполняется 57 лет со дня трагедии в Киеве, получившей название Куреневская трагедия. В этот день в 1961 году в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили Куреневку в столице и привели к многочисленным жертвам.

    Дамба, перекрывающая Бабий Яр, куда 10 лет сливали сточные воды с Петровских кирпичных заводов (пульпу), начала разрушаться в 6.45 утра, а уже через 3,5 часа ее прорвало. Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, трамваи, людей, разрушил кладбища. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими.

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    Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта. Точное число жертв трагедии до сих пор не названо.

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