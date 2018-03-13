КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник, 13 марта, почтили память жертв Куреневской трагедии, сообщает Киевпасстранс на своей странице в соцсети Facebook.

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"Уже 57 лет подряд в этот день мы чтим память невинно погибших в Куреневской трагедии. В катастрофе погибли 50 наших сотрудников, 48 семей (147 человек), проживающих в общежитии, остались без крыши над головой. Трамвайный парк им. Красина (ныне Подольское трамвайное депо) превратился в сплошное озеро", — говорится в сообщении.

facebook.com/Kyivpastrans В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

facebook.com/Kyivpastrans В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

facebook.com/Kyivpastrans В Киеве почтили память жертв Куреневской трагедии

Напомним, 13 марта 1961 года в результате размыва дамбы тонны пульпы из Бабьего Яра затопили район Куреневку в столице и привели к многочисленным жертвам

Дамба, перекрывающая Бабий Яр, куда 10 лет сливали сточные воды с Петровских кирпичных заводов (пульпу), начала разрушаться в 6.45 утра, а уже через 3,5 часа ее прорвало. 14-метровая волна пульпы со скоростью около 5 м/сек хлынула на район Куреневки, полностью затопив стадион "Спартак" и часть Кирилловской улицы.

Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, 10-тонные трамваи, людей, разрушил кладбища. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими. Растекшаяся пульпа стала твердой, как камень. Она практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не было отключено энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта.