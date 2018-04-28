В NASA закрыли проект исследования Луны

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Астронавты NASA отказались от проекта лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисках водорода, кислорода и воды. Об этом пишет The Verge.

Сотрудник Университета Центральной Флориды Фил Метцгер, работавший над луноходом, сказал изданию, что другого аналогичного проекта космическое агентство не предполагает.

По его мнению, отказ от Resource Prospector связан с финансами.

Изначально миссию готовили в рамках проекта пилотируемых полетов на Луну, а затем передали в департамент научных миссий. Как считает Метцгер, проект лунохода не совпал с приоритетами департамента.

Отказ от Resource Prospector противоречит распоряжению президента США Дональда Трампа об освоении земного спутника, в том числе о возвращении на него астронавтов. Соответствующую директиву Трамп подписал в конце 2017 года.

Ученые, которые консультируют NASA в лунных исследованиях, 26 апреля направили главе агентства Джиму Бриденстайну письмо, где попросили его рассмотреть возможность возобновить Resource Prospector. После этого на странице проекта на сайте NASA опубликовали сообщение, что некоторые элементы миссии будут задействованы в других проектах.

Ранее NASA разместила в сети гиф-анимацию, показывающую замедленное движение циклона на южном полушарии Юпитера. Ученые дали шторму, бушующему в Южном умеренном поясе газового гиганта, название — STB Ghost, что переводится как "привидение".