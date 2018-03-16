NASA: Земле грозит столкновение с громадным астероидом

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В 2135 году громадный астероид Бенну может столкнуться с Землёй. Как отметили специалисты NASA, гарантий защиты планеты от столкновения нет.

Как сообщает Daily Mail, по словам учёных, разрабатываемые на данный момент способы избежать встречи с астероидом не являются стопроцентно эффективными.

Сообщается, что астероид выше нью-йоркского небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, а в ширину достигает почти 500 метров. Эксперты полагают, что последствия встречи с Бенну могут быть крайне разрушительными — вплоть до полного уничтожения жизни на Земле.

Между тем, в NASA разрабатывается космический аппарат под названием HAMMER, призванный предотвратить катастрофическое столкновение. Предположительно HAMMER весом 8,8 тонны и высотой 9 метров сможет приблизиться к астероиду и изменить его траекторию, перенаправив его в обратную от Земли сторону.

Отмечается, что необходимо брать в расчёт размер и массу астероида, а также время, которое осталось до его предположительного столкновения с Землёй.

В случае, если потребуются более оперативные меры, учёные предпочтут прибегнуть к взрыву космического аппарата.

Как сообщалось ранее, ученые из Московского физико-технического института создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером.