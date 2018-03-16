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    NASA: Земле грозит столкновение с громадным астероидом

    (обновлено: )41910
    По словам учёных, разрабатываемые на данный момент способы избежать встречи с астероидом не являются стопроцентно эффективными.
    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В 2135 году громадный астероид  Бенну может столкнуться с Землёй. Как отметили специалисты NASA, гарантий защиты планеты от столкновения нет.

    Космический центра НАСА имени Л.Б.Джонсона в Хьюстоне
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк
    NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов

    Как сообщает Daily Mail, по словам учёных, разрабатываемые на данный момент способы избежать встречи с астероидом не являются стопроцентно эффективными.

    Сообщается, что астероид выше нью-йоркского небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, а в ширину достигает почти 500 метров.  Эксперты полагают, что последствия встречи с Бенну могут быть крайне разрушительными — вплоть до полного уничтожения жизни на Земле.

    Между тем, в NASA разрабатывается космический аппарат под названием HAMMER, призванный предотвратить катастрофическое столкновение. Предположительно HAMMER весом 8,8 тонны и высотой 9 метров сможет приблизиться к астероиду и изменить его траекторию, перенаправив его в обратную от Земли сторону.

    Отмечается, что необходимо брать в расчёт размер и массу астероида, а также время, которое осталось до его предположительного столкновения с Землёй.

    В случае, если потребуются более оперативные меры, учёные предпочтут прибегнуть к взрыву космического аппарата.

    Как сообщалось ранее, ученые из Московского физико-технического института создали модель потенциально опасного астероида и уничтожили ее лазером.

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