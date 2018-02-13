NASA решила лишить МКС финансирования

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.

Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству (NASA) прекратит государственное финансирование Международной космической станции, сообщает NHK World

"Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут сказал, что федеральная поддержка МКС должна по плану прекратиться с 2025 года", — говорится в сообщении.

Вместо этого NASA рассмотрит возможность приватизации этой станции. Управление будет просить 150 миллионов долларов в 2019 финансовом году, чтобы помочь коммерческим компаниям расширить свою деятельность на околоземной орбите.

Как сообщается, план предусматривает направление 10,5 миллиардов долларов на пилотируемые полеты в космос. Сюда включается миссия на лунную орбиту, которую планируется осуществить к 2023 году.