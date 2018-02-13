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    NASA решила лишить МКС финансирования

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    Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут заявил, что федеральная поддержка МКС должна по плану прекратиться с 2025 года.
    Знак Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 

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    Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству (NASA) прекратит государственное финансирование Международной космической станции, сообщает NHK World.

    "Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут сказал, что федеральная поддержка МКС должна по плану прекратиться с 2025 года", — говорится в сообщении.

    Вместо этого NASA рассмотрит возможность приватизации этой станции. Управление будет просить 150 миллионов долларов в 2019 финансовом году, чтобы помочь коммерческим компаниям расширить свою деятельность на околоземной орбите.

    Как сообщается, план предусматривает направление 10,5 миллиардов долларов на пилотируемые полеты в космос. Сюда включается миссия на лунную орбиту, которую планируется осуществить к 2023 году.

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