Погребинский: власть решает свои дела, ей плевать на людей

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политический эксперт Михаил Погребинский не удивлен результатами последнего социологического исследования, согласно которому украинцы ждут от власти прекращения войны на Донбассе и предотвращения тотальной коррупции. Об этом Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в комментарии РИА Новости Украина.

Украинцы больше всего ждут от нового президента Украины прекращения войны в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

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Участникам опроса задали вопрос, каких они ожидают первоочередных изменений от следующего президента Украины, участникам опроса была предоставлена возможность выбрать три варианта ответа из предложенного списка. В частности, 67% ответили, что ожидают прекращения военных действий на востоке Украины, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышения качества медицины и 21% — повышения социальных стандартов.

"В недемократической стране, вроде нашей, такие вещи вполне возможны, — говорит Погребинский. — В Украине большинство населения считает, что необходимо заканчивать войну. В то же время политики, которые сидят в Верховной Раде убеждены, что боевые действия надо продолжать, до тех пор пока власть не получит нужный ей результат. Поэтому в государстве сложилась ситуация, когда люди, имеющие свою позицию не могут получить ее презентацию в виде представителей политического класса".

По словам политолога, в Украине сегодня отсутствует демократическая дискуссия, обсуждение пути, по которому движется страна.

"Давайте представим гипотетически, что в Украине появилась какая-то группа, которая выступает за прекращение войны на Донбассе, выполнение Минских соглашений. Но тогда власти сразу же натравят на нее радикалов — С14 или "Правый сектор" если не поубивают, то загонят под плинтус. В Украине сегодня отсутствует демократическая дискуссия, обсуждение пути, по которому движется страна. Провластные организации пользуются бандитами для недопущения другой точки зрения, какой-то конкуренции", — отмечает Погребинский.

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По его мнению, власть если и действует в национальных интересах, то лишь в самую последнюю очередь.

"Если бы первые лица думали о государстве, то не губили бы страну и ее экономику. Сегодня же политики действуют в интересах людей, которые сидят далеко за пределами Украины. И такая тактика продолжится не смотря на чаяния общества. Ведь на кону стоят собственные, частные интересы", — считает эксперт.

Тем не менее, по словам Погребинского, ближе к выборам руководители страны могут создать видимость того, что все-таки услышали общество.

"Так или иначе, а накануне выборов политикам придется как-то обманывать население. Начнутся разговоры о том, что было бы неплохо закончить войну на Донбассе. Что, дескать, "мы хотим мира, это "агрессор" его не хочет". Под выборы людям откровенно будут задуривать головы…", — резюмировал Погребинский.