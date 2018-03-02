ГФС разъяснила детали миллиардного штрафа к "Нафтогазу"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Штраф в размере 8,3 млрд гривен был выписан не председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, а компании "Нафтогаз" за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году, заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, передают "Украинские новости".

"Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф — на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае — НАК "Нафтогаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", — заявил Пиковский.

Он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа: "Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в "Укравтодоре" руководитель предприятия не гражданин Украины".

По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.