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    ГФС разъяснила детали миллиардного штрафа к "Нафтогазу"

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    (обновлено: )43331
    Размер штрафа к "Нафтогазу" составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.
    Вывеска на здании компании Нафтогаз Украины
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Штраф в размере 8,3 млрд гривен был выписан не председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву, а компании "Нафтогаз" за неуплату НДС при закупке 2,4 млрд кубов газа у "Газпрома" в 2015 году, заявил начальник Энергетической таможни Игорь Пиковский, передают "Украинские новости".

    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
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    "Штраф не на Коболева. Согласно ст. 4 Таможенного кодекса штраф — на предприятие, где указывается руководитель или лицо, исполняющее его обязанности. В данном случае — НАК "Нафтогаз Украины" и ее руководитель Андрей Коболев", — заявил Пиковский.

    Он отметил, что Коболев в постановлении Государственной фискальной службы о наложении штрафа назван гражданином Украины, поскольку это соответствует форме документа: "Это такая форма документа. Почему гражданин Украины? Потому что, к примеру, в "Укравтодоре" руководитель предприятия не гражданин Украины".

    По его словам, размер штрафа составляет 8,3 млрд гривен, поскольку согласно ст. 485 Таможенного кодекса он взимается в размере 300% от неуплаченной суммы.

    Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Фискальная служба Украины наложила на него штраф на сумму более 300 миллионов долларов за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" в Донбасс.

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