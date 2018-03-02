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    "Нафтогаз": контракт с "Газпромом" истечет раньше, чем будет решение арбитража

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (715)

    (обновлено: )132019
    Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что дело в арбитраже рассматривается более чем полтора года, в дела Украина-Россия - три-четыре года. До того времени контракт потеряет свою силу.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" считает заявление "Газпрома" о разрыве контрактов политическим, так как их срок истечет до решения суда, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала Zik.

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    Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

    Витренко отметил, что пока это политическое заявление, так как контракты не предусматривают разрыва в одностороннем порядке.

    "Процедура предусматривает: за одним контрактом есть 30 дней, а по другому — 45 дней, (чтобы) обратиться к "Нафтогазу" с предложением расторгнуть контракт, если мы ("Нафтогаз") не согласимся, то тогда они ("Газпром") имеют право подать иск в арбитраж", — сказал Витренко. По его словам, после решения арбитража контракт может быть разорван.

    "Смотря на наш недавний опыт, дело в арбитраже рассматривается более чем полтора года, в нашем случаем — три-четыре года. До того времени (решение арбитража) контракт потеряет свою силу. Поэтому, кроме как политическое заявление, сложно воспринимать то, что делает "Газпром", — отметил он.

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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