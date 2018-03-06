На голубом газу

Роман Степняк

Ну вы понимаете – без газа никак нельзя. Однако заблуждаются те, кто думает, что газ нужен исключительно как крайне эффективный энергоноситель. Уже давно "голубое топливо" стало категорией политической и в чем-то даже мистической. На минувшей неделе вокруг него разыгрались прямо-таки запредельные страсти.

Головокружение от успехов

Еще в среду, в последний февральский день, президент Петр Порошенко во время неожиданной пресс-конференции для украинских и зарубежных журналистов, проанонсировав приятные новости для присутствующих, увлекся оправдательными сентенциями и газовую составляющую так и не развил. Хотя тогда уже было известно решение Стокгольмского арбитража о споре "Газпрома" с "Нафтогазом Украины", весьма приятное для украинской стороны. Суд принял во внимание бедственное состояние украинской экономики и подсчитал, что российский монополист должен Киеву 2,56 миллиарда долларов в качестве возмещения упущенной выгоды из-за несоответствующего контракту объема прокачки газа в Европу по украинской трубе.

Детали хозяйственного спора не являются темой этой публикации, поэтому углубляться не будем. Уточню: президент мог, но "проморгал" и не использовал стокгольмское решение чтобы оживить дискуссию в зале, добавив показательный аргумент в скучную канву прочих достижений, на которых базировался весь подход к журналистам.

Зато не упустили такой возможности топ-менеджеры "Нафтогаза". Первым, как это часто бывает, "засветился" коммерческий директор отечественного монополиста Юрий Витренко. В экспертном сообществе, хорошо зная автора сообщения, отнеслись к заявлению весьма осторожно. Но когда на помощь подчиненному пришел глава компании Андрей Коболев, а затем радостную новость сообщил сам премьер-министр Владимир Гройсман, победа стала свершившимся фактом.

Дальше все пошло по нарастающей. Наверстать упущенную пиар-возможность взялся сам глава государства, благо повод оказался под рукой: "Газпром", раздосадованный решением арбитража, бросив в лицо "Нафтогазу" перечисленные средства за возобновление после двухлетнего перерыва поставок "голубого топлива", не только отказался добавить в украинскую трубу давления, но и заявил об инициации разрыва всяческих контрактов с "Нафтогазом".

Ради справедливости надо подчеркнуть, что без российского газа Украина "обходилась" два последних года. Ну как обходилась: на самом деле покупать тот же "газпромовский" газ приходилось у европейских посредников по завышенной цене, но зато с гордо поднятой головой. А тут ударили традиционные мартовские морозы и европейцам самим газа стало не хватать.

Флешмоб на Банковой

Поскольку организовать флешмоб против капризов природы на Банковой как-то не получалось, Петр Алексеевич прибег к не раз апробированному методу. Сославшись на коварность страны-агрессора, который, агрессор, окончательно попрал берега добрососедства, политтехнологи Банковой от имени главы государства запустили акцию "Прикрути!". Глава государства обратился к населению страны с пламенным призывом: "Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах". К тому же глава государства показал личный пример, правда не уточнил, где этот градус свинчен – в администрации на Банковой или в своем дворце на берегу реки Козинка.

По замыслу авторов, акция должна была сгладить впечатление от неудачной пресс-конференции, отвлечь население от неблагоприятного внешнеполитического фона и подправить балансирующий на грани плинтуса президентский рейтинг. Ради этого президент решил мерзнуть вместе с народом.

Инициатива тут же была подхвачена, причастность к идее поспешили зафиксировать ведомства и организации. Министерство образования объявило о внеочередных десятидневных каникулах в высших, средних и даже дошкольных системах образования. Министерство здравоохранения прикрутило газ для больниц и поликлиник. Министерство энергетики и угольной промышленности и вовсе закрыло кран для множества предприятий, использующих "голубое топливо" как для обогрева, так и в качестве промышленного сырья. Верноподданные блогеры заметались в поиске высокопарных метафор. Наиболее преданные сравнивали создавшуюся ситуацию с аварией на Фукусиме, когда правительство Японии обратилось к гражданам с просьбой выключить в домах отопление и свет, и те в едином порыве последовали рекомендациям, поскольку это было важно для их страны. По словам одного из блогеров, прикрутив на кухне газ, он проникся "ощущением сопричастности с судьбой своей ныне бедствующей страны".

Пиар на трубе

Но что-то пошло не так. То ли блогеры переусердствовали, то ли Господь смилостивился и спустил через Гидрометцентр менее угрожающие показатели прогноза погоды, то ли сама акция "Прикрути!" вызвала обратный ожидаемому эффект в обществе и вместо единения вокруг лидера нации получилось роптание и возмущение масс, но все эти слухи дошли до Банковой. Прошло менее суток и уже в субботу 3 марта глава государства посетил диспетчерскую службу "Укртрансгаза", лично прикоснулся к трубе, и обнаружил, что давление в ней весьма позволительно, вследствие чего к нему пришло понимание, что "сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти преодолена".

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Министерства и ведомства переписывают наспех сочиненные циркуляры, возвращая ситуацию вспять. С понедельника детей и студентов, разъехавшихся было на каникулы, опять позвали за парты. Населению намекнули, что можно жить как жили до флешмоба, хотя теплее в квартирах не стало. Блогеры подтирают опрометчивые посты в социальных сетях и ищут повод, чтобы поддержать новые инициативы властей, благо за поводом дело не стало: как раз в субботу бравый спецназ жестко разогнал "Михомайдан".

Вот вкратце и все, что надо знать о пиаре на газе. Собственно говоря, само "голубое топливо", ровно как тепло в квартирах украинцев и цифры в платежках за коммунальные услуги в этом контексте мало кого интересует. Естественно, пока настоящий гром не грянет, и труба не опорожнится окончательно. Но этим ли надо заботиться главе государства и менеджменту государственной компании "Нафтогаз Украины", когда на кону политические страсти и неминуемо надвигающиеся выборы?

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