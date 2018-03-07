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    Насалик рассказал, что помогло эффективно сэкономить газ

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    По словам министра, больше всех сэкономили Харьков, Киев, Кривой Рог, Кременчуг: "Потому, что мы перевели на мазут ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, ТЭЦ-5 в Харькове и буквально за три часа – Кременчуг и Кривой Рог".
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что перевод ряда крупнейших ТЭЦ на мазут вместо использования природного газа дал наибольший эффект экономии "голубого" топлива в дни газового кризиса.

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    "Больше всех сэкономили Харьков, Киев, Кривой Рог, Кременчуг. А почему? Потому, что мы перевели на мазут ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 в Киеве, ТЭЦ-5 в Харькове и буквально за три часа – Кременчуг и Кривой Рог. Это самый большой результат", — приводит слова Насалика агентство УНИАН.

    Он добавил, что оборудование на объектах энергетики было переведено с газа на электричество.

    Ранее министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о снятии ограничения потребления газа со среды, которое было введено в пятницу. "Нафтогаз Украины" в субботу сообщил, что Украина благодаря принятым мерам за минувшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14%, по сравнению с 1 марта.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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