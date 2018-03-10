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    Государственная регуляторная служба Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Киев засыпало снегом
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    09:59 21.01.2016
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    Отмена медосмотра при получении прав – позитивная реформа, а осмотр водителей общественного транспорта перед рейсами нужно вернуть, считает адвокат Егор Штокалов.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    Эксперт: отличие Украины от развитых стран – нереалистичные законы
    13:50 10.07.2015
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    Чтобы перейти к европейским стандартам, государству необходимы реалистичные законы и нормативы. При этом, сейчас только неполное исполнение законодательства компенсирует бессмысленность некоторых нормативных актов.
    Председатель Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина
    Глава Государственной регуляторной службы о защите прав предпринимателей
    10:24 03.07.2015
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    Более 170 жалоб от предпринимателей получил украинский бизнес-омбудсмен за три месяца работы. Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, к кому можно обратиться в случае давления на бизнес.
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    19:15 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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