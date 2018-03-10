Чтобы перейти к европейским стандартам, государству необходимы реалистичные законы и нормативы. При этом, сейчас только неполное исполнение законодательства компенсирует бессмысленность некоторых нормативных актов.
Более 170 жалоб от предпринимателей получил украинский бизнес-омбудсмен за три месяца работы. Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала, к кому можно обратиться в случае давления на бизнес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.