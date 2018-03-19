Минэкономики: в Украине необходимо развивать майнинг

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Добыча криптовалюта (майнинг) в Украине нужно развивать и внести такую ​​деятельность в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности".

Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития и торговли на информационный запрос Укринформа относительно позиции МЭРТ в вопросе рынке криптовалюта в Украине.

"Нужно развивать", — говорится в ответе.

Также отмечается, что во время заседания правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу с Национальным классификатором "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для Майнинг в Украине.

В МЭРТ отмечают, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, в частности Минфина, Минюста, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, Нацбанком (по согласию), Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (по согласию), СБУ (по согласию).

Относительно возможных результатов развития рынка криптовалюта в Украине в Минэкономразвития отметили, что благодаря ICO (первичное размещение монет, форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества криптовалюта) предприятия могут искать небольшие объемы финансирования без особых нормативных требований, которые потребуются в результате традиционного IPO (первичное публичное предложение акций на бирже).

"Для малого бизнеса, который занимается инновациями и новыми / экспериментальными технологиями, эта альтернатива предлагает возможности финансирования для проектов, невозможны при традиционных подходах к финансированию", — отмечают в МЭРТ.

Кроме того, в МЭРТ отметили, что вопросы налогообложения для операций по добыче (майнинг) криптовалют, внесение изменений в законодательство для защиты "Майнер" и введение льготных тарифов при большом потреблении электроэнергии для "майнеров" будут решаться после внесения этого вида деятельности в КВЭД.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной таможни задержали в аэропорту "Борисполь" крупную партию устройств, которые используются для добычи криптовалюты.