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    В Киеве из ресторана вынесли оборудование для майнинга на $30 тыс - СМИ

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (57)

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    Трое неизвестных мужчин зашли в ресторан в центре столицы через черный ход. В подсобном помещении они, угрожая оружием, заставили работников заведения лечь на пол. После чего грабители забрали оборудование для майнинга на сумму более $30 тыс.
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    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве было совершено разбойное нападение на ресторан, в результате которого грабители завладели оборудованием для майнинга криптовалют, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

    Как уточняется, нападение произошло вечером накануне. Трое неизвестных мужчин зашли в ресторан в центре столицы через черный ход. В подсобном помещении они, угрожая оружием, заставили работников заведения лечь на пол. После чего грабители забрали оборудование для майнинга на сумму более $30 тыс и скрылись в неизвестном направлении.

    Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины — разбой.

    Ранее сообщалось, что по итогам подачи электронных деклараций за последние два года 57 украинских госслужащих задекларировали биткоины.

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