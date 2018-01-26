В Киеве из ресторана вынесли оборудование для майнинга на $30 тыс - СМИ

Как уточняется, нападение произошло вечером накануне. Трое неизвестных мужчин зашли в ресторан в центре столицы через черный ход. В подсобном помещении они, угрожая оружием, заставили работников заведения лечь на пол. После чего грабители забрали оборудование для майнинга на сумму более $30 тыс и скрылись в неизвестном направлении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 187 УК Украины — разбой.
Ранее сообщалось, что по итогам подачи электронных деклараций за последние два года 57 украинских госслужащих задекларировали биткоины.