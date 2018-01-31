В "Борисполе" задержали 200 устройств для майнинга на 13 млн грн

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники столичной таможни задержали в аэропорту "Борисполь" крупную партию устройств, которые используются для добычи криптовалюты, сообщает в среду пресс-центр Государственной фискальной службы.

"…в рамках реализации аналитически-поисковых мероприятий обнаружена схема незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии устройств обработки информации — видеокарт для так называемого "Майнинга" (добычи) криптовалюты", — говорится в сообщении.

Как уточняется, задержанный груз следовал на самолете по адресу расположенного в Украине субъекта внешнеэкономической деятельности.

"Правонарушители… приобрели дорогостоящее оборудование на территории Гонконга и пытались переместить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления документов, содержащих ложные сведения о стоимости товара", — сообщают в службе.

ГФС В "Борисполе" задержали 200 устройств для майнинга

Вследствие указанной незаконной сделки государственный бюджет Украины мог потерять миллионы гривен, отмечают в ведомстве.

Возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Двести указанных приборов весом 950 кг изъяты до решения суда.

Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) равна эквиваленту в 13 млн гривен, добавили в ГФС.

Ранее сообщалось, что в Киеве было совершено разбойное нападение на ресторан, в результате которого грабители завладели оборудованием для майнинга криптовалют.