Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко, окончательного решения пока нет, но рассматриваются кандидатуры главы комитета Рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной и экс-главы Минфина Александра Шлапака.
Главная причина всех просчетов правительства заключается в том, что чиновники не имели реального контакта с представителями гражданского общества и реального сектора экономики, заявил народный депутат Украины из фракции БПП Леонид Козаченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".