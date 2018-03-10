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    Леонид Козаченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Уборка пшеницы. Архивное фото
    Евроквоты: украинские аграрии в шоке от европейских рынков
    07:50 25.06.2017
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    Наибольшие ожидания относительно ЗСТ с ЕС были у украинских аграриев, которые планировали с легкостью покорить огромный европейский рынок.
    Верховная Рада
    Стало известно, кого рассматривают в Раде на должность главы Минфина
    20:22 11.04.2016
    597Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко, окончательного решения пока нет, но рассматриваются кандидатуры главы комитета Рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной и экс-главы Минфина Александра Шлапака.
    Кабинет министров Украины
    Козаченко о работе Кабмина: избежали дефолта - уже хорошо
    08:22 14.03.2016
    354Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Главная причина всех просчетов правительства заключается в том, что чиновники не имели реального контакта с представителями гражданского общества и реального сектора экономики, заявил народный депутат Украины из фракции БПП Леонид Козаченко.
    Акция протеста аграриев в Запорожской области
    НДС для аграриев и коррупционная составляющая
    18:02 29.12.2015
    775Свято наближається: митинги аграриев
    Система возмещения НДС аграриям, принятая ВР, содержит дискриминационные нормы и предполагает возможности для коррупции. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил депутат Леонид Козаченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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