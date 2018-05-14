Порошенко теряет влияние на БПП — Быков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 2017-м лидером по членским взносам стала Аграрная партия Украины. Как сообщили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции, за год "аграриям" удалось привлечь более 19,5 млн гривен взносов. Также в первую пятерку вошли всеукраинское объединение "УКРОП", партия Сергея Таруты "Основа", "Свобода" и Украинская Галицкая Партия.

Что касается парламентских партий, то они финансируются не только за счет взносов, но и государством. По итогам 2017 года Блок Петра Порошенко получил 112 млн гривен от государства и 4 млн гривен взносов. Дальше идет "Народный Фронт", на третьем месте — объединение "Самопомич". "Батькивщина" и Оппоблок — на четвертом и пятом местах. Радикальная партия Олега Ляшко — на последнем месте. Она получила 38 млн гривен из бюджета и 1 млн гривен взносов.

В то же время НАПК отмечает, что в прошлом году они составили 86 протоколов за нарушение финансирования политических партий, но суды решения по этим делам затягивают.

Насколько прозрачно финансируются политические силы в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи варто довіряти цифрам, оприлюдненим НАЗК? Або таке явище, як так звані чорні каси, досі існує?

— Насправді, так звані чорні каси як існували, так і існують в усіх без винятку політичних партіях. Я не знаю жодної політичної сили, в якої була б відсутня так звана чорна каса. Оскільки фінансувати, наприклад, медійну активність політичної сили за рахунок цих навіть 19-20 млн гривень — взагалі неможливо. Оскільки суми за медійну активність сягають значно більших розмахів. Але як раз це фінансування, котре відображене у деклараціях, воно направлене на фінансування, перш за все, партійних осередків, на оренду офісів та публікацію власної друкованої продукції переважно.

Якщо брати "Народний фронт", то вони отримали від держави 113 млн гривень. При цьому розлогої партійної структури в цієї політичної сили в регіонах немає.

— Якщо дивитися, наприклад, на історію, то в нас найдавнішими політичними партіями є "Свобода", "Батьківщина", "Народний рух України", тобто їх не можна назвати політико-маркетинговими проектами, які створені на один електоральний цикл. Щонайменше, це буде некоректно звучати. І як раз у цій складовій можна бачити, що у ВО "Свобода" НАЗК мало конфіскувати понад 2 млн гривень внесків, але, як заявляють представники НАЗК, через судову тяганину це не вдалося зробити до опублікованого релізу. А якщо казати про інші політичні сили, про які ми вже з Вами сьогодні говорили, то як раз от ВО "Батьківщина" демонструє досить високу динаміку підтримки не тільки електоральної, але і як раз матеріальної. Оскільки понад 7 млн гривень, що були залучені від фізичних осіб, це досить показовий результат. І як ми бачимо, що за об'ємом цієї декларативної інформації, ми бачимо, що у "Батьківщини" найбільший звіт — понад 1 метр 92 см. На другому місці йде "Самопоміч" з 1 метром і 68 см. А, наприклад, РПЛ — це лише 30 см, ВО "Свобода" — 72 см. Ну, і так далі і тому подібне.

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Якщо говорити про фінансування з боку громадян, хто тут все ж таки "сплачує за музику" — окремі "великі гаманці", які виділяють кошти на ту чи іншу політичну силу, або рядові члени? Як це можна проконтролювати?

— Через відповідні казначейства областей та районів цю інформацію журналісти можуть отримати на журналістський запит. І ця інформація буде їм надана. Але звертатися необхідно як раз до місцевих казначейств, які обробляють всю цю базу даних. Тобто і там можна буде подивитися, хто, скільки, від якої юридичної чи фізичної особи перерахував коштів на підтримку тієї чи іншої політичної сили. Але якщо дивитися, то загалом великі внески, вони відбуваються від юридичних осіб, а не від фізичних осіб. Оскільки вважати досить суттєвим внеском 200 чи 500 гривень — це не буде правильно, оскільки це навіть менше, грубо кажучи, 20 доларів.

Чи можуть просто розбити такий великий внесок на, припустимо, тисячу пожертв з боку окремих громадян?

— Де-юре все можливо. Але сенсу в цьому немає. Оскільки жодних викликів це не становитиме. І будь-яких додаткових преференцій через те, що це перерахували, наприклад, 100 фізичних осіб, а не одна юридична особа, тут не буде.

Коли вводили державне фінансування політичних сил, говорили, що це зменшить залежність партій від олігархів. Зменшило чи ні?

— Якщо ми дивимося на різні партії, тоді цей вплив дійсно змінився. Але якщо казати по конкретних політичних силах, БПП, я нагадаю, що він знизив вплив на себе з боку Петра Порошенка, і можна казати про те, що об'єднання "Самопоміч" дійсно відійшло трохи від фінансування Ігоря Коломойського. Але навпаки, як раз РПЛ отримує додаткове, як ми розуміємо, фінансування від Ріната Ахметова, через те, що остання діяльність радикалів як раз направлена на ті індустріальні підприємства, які входять в орбіту Ріната Леонідовича. Тобто необхідно дивитися на кожну конкретну політичну силу, її діяльність, і відповідно порівнювати, з якими олігархами вона може співпрацювати.

К слову, политтехнолог Ярослав Макитра в эфире Голоса Столицы отметил, что политика остается хорошим бизнесом, судя по очередным местным выборам. Эксперт заявил: специфика выборов в Украине — побеждает гречка, а не политпартии.