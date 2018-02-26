наверх
26.02.201822:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    БПП поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

    (обновлено: )3201
    В БПП сообщили, что фракция на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий.
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. 

    Ректор Международного института бизнеса и бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко
    Голос Столицы
    Гривна защищена хорошо, но не от инфляции — экс-зам НБУ

    Решение о поддержке Смолия было принято на заседании фракции в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

    "Сегодня", — сообщает БПП.

    В ходе заседания фракции, на которой присутствовал Смолий, народные депутаты фракции задали ему ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначения на должность председателя Национального банка.

    Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

    Смотрите также: Перестановки в НБУ. Азаров о главном страхе Порошенко


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?