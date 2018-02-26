БПП поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

Решение о поддержке Смолия было принято на заседании фракции в понедельник, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня", — сообщает БПП.

В ходе заседания фракции, на которой присутствовал Смолий, народные депутаты фракции задали ему ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначения на должность председателя Национального банка.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

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