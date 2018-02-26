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    Политика

    На заседании фракции БПП пропал свет

    (обновлено: )68
    Электричество исчезло во время заседания пропрезидентской фракции БПП, когда с докладом выступал Андрей Рева. В комментариях шутят, что это "внедрение новейшей технологии энергосбережения".
    Заседание фракции БПП без света
    Горковенко Владимир/Facebook

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" в помещении Верховной Рады пропало электричество, сообщает журналист Владимир Горковенко.

    "Заседание фракции БПП. С докладом выступает Андрей Рева. Срочно нужно вызвать министра энергетики", — написал он на своей странице в Facebook.

    Горковенко Владимир/Facebook, 26 февраля 2018

    Пользователь Ваня Васьков пошутил в комментариях: "Это внедрение новейшей технологии энергосбережения, разговаривать можно и в темноте".

    Ранее  в Министерстве инфраструктуры сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжение.

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