На заседании фракции БПП пропал свет

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Во время заседания фракции "Блок Петра Порошенко" в помещении Верховной Рады пропало электричество, сообщает журналист Владимир Горковенко.

"Заседание фракции БПП. С докладом выступает Андрей Рева. Срочно нужно вызвать министра энергетики", — написал он на своей странице в Facebook.

Горковенко Владимир/Facebook, 26 февраля 2018

Пользователь Ваня Васьков пошутил в комментариях: "Это внедрение новейшей технологии энергосбережения, разговаривать можно и в темноте".

Ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжение.