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    Политика

    Фракцию БПП покинули два нардепа

    (обновлено: )22510
    Сообщается, что после ухода Павла Кишкаря и Виктора Кривенко количество членов фракции сократилась со 138 до 136.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Фракцию "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде покинули народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом во вторник с трибуны парламента заявил спикер Андрей Парубий.

    Таким образом, количество членов фракции сократилась со 138 до 136, сообщает "Украинская правда".

    Оба депутата были избраны в Верховную Раду от партии "Самопомич".

    О своем решении уйти из фракции Кривенко и Кишкарь заявили еще в декабре 2017 года.

    Объясняя причины этого шага, они заявили, что среди прочего не согласны с позицией фракции относительно увольнения главы НБУ Валерии Гонтаревой и мэра Одессы Геннадия Труханова, пенсионной реформы, "карманного" аудитора НАБУ, деклараций для активистов-антикоррупционеров, давления на НАБУ и антикоррупционный комитет, а также касательно "махинаций" с Роттердам+.

    Ранее сообщалось, что неизвестные расписали антисемитскими надписями приемную Одесской территориальной организации "Блока Петра Порошенко "Солидарность", расположенную на улице Маразлиевской.

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