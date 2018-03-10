Народный депутат Украины от БПП Александр Черненко отметил, что если закон об электронном декларировании парламент не приведет в соответствие с рекомендациями европейцев, то безвизовый режим между Украиной и ЕС станет проблемным.
Ближайший избирательный процесс в Украине может пройти с элементами электронного голосования. По мнению народного депутата Александр Черненко, в Украине какую систему не делай, все равно "умельцы" найдут способ вмешаться.
В Комитете избирателей Украины призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос внесения изменений в избирательное законодательство. В то же время экс-глава КИУ считает, что вносить изменения в избирательное законодательство уже поздно.
Пока политическая культура населения не поднимется до того уровня, чтобы люди не продавали голоса на выборах, то сколько бы не принимали новых законов, подкуп в той или иной форме будет присутствовать, заявил экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".