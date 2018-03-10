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    Александр Черненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Александр Черненко
    Новый состав ЦИК назначат в сентябре - депутат БПП
    11:38 16.06.2016
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    По словам народного депутата Александра Черненко, Верховная Рада не успевает утвердить предложенный президентом Петром Порошенко состав Центральной избирательной комиссии.
    Флаг Евросоюза
    Невыполнение Украиной безвизовых обязательств станет полным провалом – Черненко
    12:19 14.03.2016
    580Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Народный депутат Украины от БПП Александр Черненко отметил, что если закон об электронном декларировании парламент не приведет в соответствие с рекомендациями европейцев, то безвизовый режим между Украиной и ЕС станет проблемным.
    Депутаты Рады заблокировали трибуну с требованием рассмотреть вопрос назначения внеочередных выборов мэра Кривого Рога
    Черненко о работе ВР: "Самопомич" решила действовать ультимативно
    19:18 22.12.2015
    225Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Народный депутат Александр Черненко отметил, что блокирование трибуны депутатами фракции "Самопомич" вовсе не означает, что представители других фракций против перевыборов в Кривом Роге.
    Выборы
    Черненко: в Украине любая система голосования беззащитна
    09:42 05.11.2015
    47Местные выборы 2015: итоги
    Ближайший избирательный процесс в Украине может пройти с элементами электронного голосования. По мнению народного депутата Александр Черненко, в Украине какую систему не делай, все равно "умельцы" найдут способ вмешаться.
    Выборы в Украине. Архивное фото
    Подкуп избирателей продолжится, пока за него не начнут сажать - Черненко
    06:20 11.10.2015
    106Избирательная кампания по местным выборам
    В Комитете избирателей Украины призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос внесения изменений в избирательное законодательство. В частности, уточнить понятие "подкуп избирателей".
    Урны для голосования. Архивное фото
    Закон о подкупе избирателей есть, но на практике он не работает - нардеп
    05:59 11.10.2015
    41Избирательная кампания по местным выборам
    В Комитете избирателей Украины призывают Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос внесения изменений в избирательное законодательство. В то же время экс-глава КИУ считает, что вносить изменения в избирательное законодательство уже поздно.
    Кабинки для голосования
    Подкуп избирателей остановить невозможно - спрос рождает предложение
    12:03 10.10.2015
    217Избирательная кампания по местным выборам
    Пока политическая культура населения не поднимется до того уровня, чтобы люди не продавали голоса на выборах, то сколько бы не принимали новых законов, подкуп в той или иной форме будет присутствовать, заявил экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
    Заседание Верховной Рады
    Нардепы отзовут голоса за закон о реструктуризации валютных кредитов
    06:08 03.07.2015
    1719Скандал с законом о валютных кредитах
    Александр Черненко подчеркнул, что последовательно выступал против этого законопроекта, но не сориентировался в зале. Луценко заметил, что "поступил как идиот".
    Закон Украины
    В закон о референдуме внесут радикальные изменения
    08:25 24.06.2015
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    В парламентской коалиции решили, что закон о всеукраинском референдуме, принятый в 2012 году, не соответствует принципам демократии. Также депутаты уверены в том, что он перечит Конституции.
    Евромайдан. Архивное фото
    Судью Кушнир, судившую участников Евромайдана, могут арестовать
    01:12 09.04.2015
    186
    Депутаты комитета рекомендовали Верховной Раде снять неприкосновенность с судьи Соломенского райсуда Киева, и в четверг а этот вопрос будет рассматриваться на сессии.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Коалиции не хватит голосов для снятия неприкосновенности – нардеп от БПП
    03:41 03.04.2015
    549
    Не все народные избранники хотят отмены депутатской неприкосновенности, даже внутри парламентской коалиции, заявил представитель БПП Александр Черненко.
    Виктор Янукович
    В БПП назвали антиконституционным решение лишить Януковича звания президента
    17:02 04.02.2015
    11276
    Как уточнил Александр Черненко, решение Верховной Рады о лишении Виктора Януковича звания президента можно легко будет оспорить в дальнейшем, если не в Конституционном суде, то в Европейском.
    Кабинет министров Украины
    Программа Кабмина: мнения депутатов
    07:04 12.12.2014
    1443Кабмин реформаторов. Первые решения
    В Блоке Петра Порошенко раскритиковали программу правительства Арсения Яценюка. В частности, Юрий Луценко назвал программу Кабмина "непрофессиональной".
    Украинский военный. Архивное фото
    КИУ: армия взяла под контроль помещение избиркома в Луганской области
    20:32 15.05.2014
    8Спецоперация на востоке Украины
    Армия берет под контроль помещения избирательных комиссий в Луганской области, сообщил глава комитета избирателей Украины Александр Черненко.
    Подcчет голосов парламентских выборов в Украине
    Украинская общественность примет участие в мониторинге выборов 25 мая
    15:38 03.04.2014
    4Предвыборная гонка в Украине
    Всеукраинская общественная организация Комитет избирателей Украины (КИУ) делегирует до 5 тысяч наблюдателей на досрочные президентские выборы.
    Избиратели
    Комитет избирателей: за голоса украинцев платят от 50 до 500 гривен
    15:17 02.10.2012
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    Кандидаты в депутаты на предстоящих парламентских выборах перешли от косвенного до прямого подкупа избирателей, утверждает председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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