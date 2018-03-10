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Пока политическая культура населения не поднимется до того уровня, чтобы люди не продавали голоса на выборах, то сколько бы не принимали новых законов, подкуп в той или иной форме будет присутствовать, заявил экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.