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    Политика

    Соратник Ющенко стал нардепом от БПП

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    Роман Зварич заходит в Верховную Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.
    Роман Зварич
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Романа Зварича.

    Верховная рада
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    Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

    "Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", — сообщает ЦИК.

    Зварич включен в избирательный список БПП под №82. Он заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.

    Роман Зварич  —уроженец США, был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича — в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. 

    Ранее сообщалось, что украинский депутат от "Блока Петра Порошенко" Дмитрий Голубов в декабре 2017 года купил криптовалюту Bitcoin Gold на 24,5 миллиона гривен (около 939 тысяч долларов).

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