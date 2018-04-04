Соратник Ющенко стал нардепом от БПП

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия на заседании в среду зарегистрировала народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" Романа Зварича.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", — сообщает ЦИК.

Зварич включен в избирательный список БПП под №82. Он заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.

Роман Зварич —уроженец США, был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича — в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.

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