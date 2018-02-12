БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

БПП и "Народный фронт" могут объединиться для участия в избирательных кампаниях 2019-го года. Переговоры о совместном походе на будущие парламентские выборы возобновились с начала года, о чем говорится в статье РБК-Украина.

Автор материала отмечает, что в результативность этих переговоров слабо верят даже в самих коалиционных фракциях. По словам представителей Банковой, сейчас оба лагеря сошлись на сценарии согласования кандидатов в мажоритарных округах.

Подробнее о возможных объединениях политсил в ходе предстоящих выборов Рады и настроениях внутри коалиции в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор Украинской полит-консалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Насколько близки сейчас коалиционные партии для того, чтобы вести какие-то общие дела?

— Это вынужденная дружба, вернее, это даже дружбой тяжело назвать. Это сосуществование в одной коммунальной квартире под названием коалиция, но большой любви между этими соседями нет, не было, и, я думаю, не будет и в будущем. Если мы поговорим о самом вопросе объединения этих двух политических сил, это уже не первый раз, когда он попадает в публичную плоскость, обсуждается, но, как показывает практика, каждый раз эти переговоры заканчиваются ничем, или очередным скандалом, или опять громкими заявлениями, как это было в конце прошлого года, когда выступил Геращенко, сказал, что, ни о каком объединении речи уже нет. Да и сейчас абсолютно правильно Вы заметили, что это игра ради игры. Уверенности в том, что эти переговоры закончатся позитивным решением, практически нет и у тех, кто находится в переговорных группах.

Можем это расценивать как попытку подготовить план Б? Возможно, есть смысл согласовать какого-то общего кандидата или договориться, кто за кем будет сниматься с выборов? Возможно, речь о таких переговорах идут?

— Нет, на самом деле такие переговоры, к сожалению или к счастью, происходят на всех избирательных компаниях и это, скажем так, закрытая сторона процесса. Тем не менее, особо ничего плохого в этом нет, когда есть один кандидат, который имеет реальные шансы на этом округе, и мы помним, раньше так называемые оппозиционные силы объединялись вокруг одного кандидата и снимали других, дабы не размывать электоральное поле и сконсолидировать голоса под одним кандидатом. Точно так же поступали и провластные политические силы, когда проводились так называемые "договорняки", и определялось, кто будет идти на каком округе от какой политической силы. Еще один механимз был и есть — так называемые самовыдвиженцы, которые потом присоединялись к той или иной политической силе, а во время избирательной кампании эти партии не выдвигали кандидатов на округах и, скажем так, всячески, иногда и финансово, поддерживали этого кандидата.

Перед кампаниями 2019-го каких объединений еще ждать? БПП и НФ якобы в одной упряжке. Кто еще с кем может договариваться идти на определенные переговоры?

— Ситуативные переговоры будут происходить между многими политическими силами по отдельным округам, по отдельным областям, но какие-то глобальные объединения вряд ли мы увидим. Может быть объединение крайне правых сил, так называемых радикальных, может быть объединение левых сил, потому что поодиночке пройти в следующий созыв парламента шансов у них практически нет, если мы говорим о той избирательной системе, которая сегодня существует в Украине. Для Тимошенко и "Батькивщины" объединение не очень логично с учетом ее рейтингов, у "Самопомочи" есть своя электоральная база, которая не выросла, по отдельным областям она упала, но, тем не менее, они сохраняют определенный уровень поддержки. Объединятся с кем-либо им будет не очень логично с точки зрения избирательной технологии, в том числе, и с Саакашвили, о чем говорилось раньше. Говорили, что они могут объединиться, но, думаю, этого не произойдет. Радикалы пойдут самостоятельно, я думаю, что тоже не будут искать, с кем сблокироваться, потому что там может быть только один лидер – Олег Валерьевич Ляшко. И если кто-то с этим не согласен, то им явно не по пути.

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А что на счет депутатских групп?

— Депутатские группы, которые представлены в парламенте, тоже будут двигаться в самостоятельном русле, им нет смысла, я имею в виду тех депутатов, которые там находятся, вливаться в какие-то политические проекты, потому что не факт, что они от этого получат электоральные бонусы. И тут еще остается вопрос, Вы вначале нашего общения сказали о том, что мажоритарщики могут выдвигаться по тем или иным округам, согласовано или несогласовано, но давайте не забывать, что у нас сегодня находятся на рассмотрении законопроекты, которые теоретически поменяют избирательную систему в нашем государстве. Я, например, не до конца вижу, что это произойдет, но, тем не менее, к этому тоже надо быть готовым.

То есть, все потенциальные договоренности политсил могут быть нивелированы тем, что законодательство изменится? На уровне переговоров БПП и НФ будет ли кто-то перетягивать одеяло на себя?

— Нет, естественно, все будут пытаться перетянуть на свою сторону одеяло и саккумулировать тот или иной электоральный ресурс под себя, но есть объективные и субъективные причины, по которым не у всех это получится. С одной стороны, у "Народного фронта" очень низкая электоральная поддержка сегодня и все социологические опросы показывают им невозможность попадания в следующий созыв парламента. У БПП тоже нельзя сказать, что уж все так замечательно, но, тем не менее, они пройдут в следующий созыв. С другой стороны, у "Народного фронта" есть большое количество достаточно плотных мажоритарщиков, которые и продолжают работать на своих округах. Вот за их счет и могут торговаться для того, чтобы выиграть дополнительные бонусы у БПП, что на этих территориях объединенную политическую силу будут представлять именно эти мажоритарщики.

Объединенная политсила БПП-НФ будет мощной?

— Я думаю, что этого не произойдет. Я думаю, что это очередные разговоры, которые закончатся ничем, особенно с учетом того, что у нас первоначально идут президентские выборы, то перспективы такого объединения крайне низки. Поживем, увидим, я думаю, что тут я не ошибусь.

Напомним, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что Верховная Рада перешла в заполитизированный режим.