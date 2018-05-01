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    Избиение нардепа: открыто дело по еще одной статье

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    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (399)

    (обновлено: )39802
    Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что после того как поступила информация от врачей о состоянии нардепа Найема, дополнительно открыли по статье 122 часть 1 (умышленное телесное повреждение средней степени).
    На месте избиения Найема в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция будет расследовать дело о драке с участием депутата Верховной рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема в центре Киева по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, сообщил во вторник начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
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    Опубликовано видео с места нападения на нардепа Найема

    Ранее в понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.

    "После того как поступила информация от врачей, дополнительно открыли по статье 122 часть 1 (умышленное телесное повреждение средней степени) Уголовного кодекса Украины", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Крищенко отметил, что четвёртого подозреваемого полиция до сих пор не нашла.

    Ранее полиция завела дело по статье "хулиганство".

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