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    Сломали челюсть. Найем сообщил подробности избиения

    (обновлено: )936100
    Мустафа Найем подчеркнул, что произошедший в понедельник инцидент не связан с его политической деятельностью, депутатское удостоверение он не предъявлял.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что в результате дорожного конфликта, переросшего в драку, ему сломали челюсть, сейчас он находится в больнице. Об этом нардеп сообщил в своем Facebook.

    Ранее сообщалось, что в понедельник в Киеве, возле Бессарабского рынка, водители Mercedes G-Wagen и BMW избили народного депутата Украины Мустафу Найема.

    "В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю… В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102", — написал нардеп.

    После этого, по словам Найема, водитель и пассажир Mercedes поменялись местами и решили вызвать "своих ребят".

    Скриншот

    "Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну, как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то.

    Найем подчеркнул, что данный инцидент не связан с его политической деятельностью, депутатское удостоверение он не предъявлял.

    "Патрульную вызвал по 102 как обычный гражданин; приехали в разумные сроки; все данные автомобилей, фото участников происшествия передал", — добавил он.

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