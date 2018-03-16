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    Найем о "поправках Лозового": прокуроры и судьи выйдут на Майдан под Раду

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (143)

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    Верховная Рада не смогла изъять ряд положений из УПК Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Народные депутаты не думали о последствиях провального голосования по вопросу ограничения действия "поправки Лозового", которая усложняет работу следственных органов и судов, убежден  народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем. 

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    Накануне Верховная Рада не смогла изъять ряд скандальных положений из Уголовного процессуального кодекса Украины, которые появились в нем с принятием скандальной поправки народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового при голосовании за закон о внесении изменений в ряд кодексов в связи с судебной реформой.

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    "У нас был "оранжевый" Майдан, "налоговый" Майдан, Евромайдан, а теперь есть все шансы увидеть под Верховной Радой массовый протест следователей, прокуроров и судей", — написал Найем на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что парламент смог решить вопросы кадровых назначений, "потому что за ними стояли политические договоренности, а интересы правоохранителей защитить не сумел".

    "Это никого не волновало, пока не появился повод поторговаться за портфели. На отмену убийственных "поправок Лозового" к Уголовному процессуальному кодексу, которые уже завтра превратят жизнь тысяч следователей, прокуроров, судей и потерпевших в ад, голосов у Верховной Рады не хватило. Потому что это не про должности, потоки и портфели", – заявил Найем.

    "Плевать. Зато потом мы будем жрать землю и таскать коров на трибуну", – добавил он, намекая на лидера "радикалов" Олега Ляшко. 

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема о "поправках Лозового"

    Напомним, "поправки Лозового" уменьшают максимальный срок следствия до шести месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и представителям бывшей власти, ведь увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

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    Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. Это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.

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