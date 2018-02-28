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    Найем о бойне под Радой: это не справедливо к рядовым патрульным

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    Рада и столкновения: досрочные выборы? (22)

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    По словам народного депутата от БПП, произошедшее накануне под ВР "наносит очень большой вред всему протестному движению, потому что создается впечатление, что только такие люди протестуют".
    Канал на Youtube NEWSONE

    Столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой, произошедшие накануне, 27 февраля, дискредитируют все протестное движение, заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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    Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей.

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    "Это наносит очень большой вред всему протестному движению, потому что создается впечатление, что только такие люди протестуют, что не есть правдой. Я думаю, что это был эксцесс исполнителя. Насколько я понимаю, была попытка поджечь шины, полицейские пытались это предотвратить, в ответ пошла жесткая реакция, которая закончилась тем, что у людей разбиты лица, ключицы", — сказал Найем в эфире телеканала NEWSONE

    Депутат добавил, что в результате столкновений протестующие практически не пострадали, в основном все пострадавшие — полицейские.

    "Это говорит о том, что полицейские были не готовы и никакой атаки на лагерь не шло. Говорить о том, что это какая-то контратака, достаточно сложно, учитывая те увечья, которые получили сотрудники полиции. Это не справедливо к рядовым патрульным, которые стоят под Верховной Радой в мороз, а движение, которое стоит под Верховной Радой — против коррупции, а эта коррупция сидит внутри зала, то, мне кажется, это не очень правильно по отношению к патрульным", — подчеркнул политик.

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    Ранее своей версией о причинах произошедших под парламентом столкновений поделились нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко. 

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