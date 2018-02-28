Найем о бойне под Радой: это не справедливо к рядовым патрульным

Столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой, произошедшие накануне, 27 февраля, дискредитируют все протестное движение, заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей.

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"Это наносит очень большой вред всему протестному движению, потому что создается впечатление, что только такие люди протестуют, что не есть правдой. Я думаю, что это был эксцесс исполнителя. Насколько я понимаю, была попытка поджечь шины, полицейские пытались это предотвратить, в ответ пошла жесткая реакция, которая закончилась тем, что у людей разбиты лица, ключицы", — сказал Найем в эфире телеканала NEWSONE.

Депутат добавил, что в результате столкновений протестующие практически не пострадали, в основном все пострадавшие — полицейские.

"Это говорит о том, что полицейские были не готовы и никакой атаки на лагерь не шло. Говорить о том, что это какая-то контратака, достаточно сложно, учитывая те увечья, которые получили сотрудники полиции. Это не справедливо к рядовым патрульным, которые стоят под Верховной Радой в мороз, а движение, которое стоит под Верховной Радой — против коррупции, а эта коррупция сидит внутри зала, то, мне кажется, это не очень правильно по отношению к патрульным", — подчеркнул политик.

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Ранее своей версией о причинах произошедших под парламентом столкновений поделились нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко.