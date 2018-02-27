Майдан под Радой: предстояние униженных и оскорбленных

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда в октябре прошлого года под зданием Верховной Рады установили три десятка палаток, да еще притащили полевую кухню, большинство обывателей сошлись во мнении — перформанс вряд ли будет продолжительным. Да, вначале палаточный городок был отличным оперативным штабом для сторонников Михаила Саакашвили, а сам грузинский политик даже провел в нем несколько ночей. Но постепенно жизнь внутри брезентового поселения стала угасать. Даже во времена самых масштабных митингов здесь насчитывалось от силы пару десятков человек.

Новый вызов?

Сегодня МихоМайдан чем-то напоминает Площадь Независимости спустя полгода после Революции достоинства. Пустые палатки и дым из полевых кухонь, куда несколько раз в день приходят отобедать профессиональные "герои Майдана" и "бывшие АТОшники" не внушают доверия. Тем не менее, вопреки возмущению водителей, которые уже полгода вынуждены объезжать улицу Грушевского, правохранители не спешат с зачисткой. Что в принципе, понятно — любое такое действие может спровоцировать в обществе непредвиденную реакцию, чего власть боится как огня. Хотя, и бездействие тоже чревато последствиями. Практически легализовав под своими стенами штаб, который в любой момент может стать основой для более решительных действий, власть создает себе серьезную головную боль.

Так, на выходных о себе заявили активисты из Закарпатья. На видео, размещенном в Facebook, один из них заявил, что во вторник протестанты будут под Верховной Радой и они настроены решительно идти до конца.

"Во вторник, в 10 утра мы соберемся возле Верховной Рады. Требование первое — отставка Петра Порошенко, второе — переизбрание Андрея Парубия. Мы будем решать, как громада, как это решали наши предки", — гневно заявил активист.

В режиме ожидания

Станет ли обещание реальной угрозой или окажется очередным "китайским предупреждением", будет понятно уже во вторник. А вот вопрос пребывания под ВР оставшегося без лидера МихоМайдана остается открытым.

По словам политолога Алексея Якубина, Майдан под Радой, который изначально должен был символически напоминать власти о митингах в Киеве, исчерпал этот ресурс.

Читайте также: Студенты-медики против Супрун: суть конфликта и расстановка сил

"Сегодня я даже не уверен в том, что там имеется достаточно для хоть какого-то протеста количество людей. Вероятнее всего, власть просто выжидает весны, чтобы поднимать вопрос о сносе лагеря. С другой стороны, руководство страны понимает, что попытка разгона может вызвать новый виток протеста и мобилизацию митингующих. По сути, власть ждет пока лагерь под Верховной Радой сам умрет тихой смертью, перестав быть интересным, как для организаторов, так и для более широких кругов общества", — говорит Якубин.

Проблема локации

По мнению эксперта, увеличение количества людей в палаточном городке возле ВР можно будет увидеть уже с наступлением тепла.

"Пока же что даже в лагере самих организаторов все поставлено на паузу. У них отсутствует понимание того, что делать дальше. Михаил Саакашвили уехал, но продолжает присутствовать виртуально. Точно в таком же виртуальном статусе находится и МихоМайдан — он просто занимает территорию в ожидании следующего решение, которое затягивается. Тем более, что и место для митингов было выбрано не самое лучшее — в отличие от Площади Независимости, лагерь под Радой не ассоциируется с каким-то протестом", — отмечает политолог.

Нет лидера

Еще одной, если не главной проблемой МихоМайдана, Якубин назвал отсутствие личности, которая возглавила бы протест.

"Сегодня нет определенности, кто возьмет на себя бразды правления МихоМайданом. Например, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не очень заинтересована в раскрутке этого лагеря. Лагерь четко ассоциируется с Саакашвили, и Тимошенко не хочет быть привязана к этому. Да и остальные соратники бывшего грузинского президента не горят желанием заниматься митингом под ВР", — резюмировал политолог.

Читайте также: Не действуют на нервы? Нацдружинники взялись за стволы и краски