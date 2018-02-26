Не действуют на нервы? Нацдружинники взялись за стволы и краски

Фото Facebook "Национального корпуса"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Национальные дружины, созданные год назад, но только недавно вышедшие из "тени", вплотную занялись деревообрабатывающей отраслью и настенной живописью. На все, судя по всему, не хватает сил, ведь им надо успеть поприсутствовать на некоторых судебных процессах, заскочить в ближайшую наливайку, посетить учебу, и, о ужас! — работу. Не сидят дружинники без дел, не сидят.

А за ствол — ответишь!

29 января "Национальный корпус" привел к присяге в центре Киева около 600 участников общественного формирования "Национальные дружины", которые всем и всюду рассказывали, что они существуют уже год и помогают полиции бороться с преступностью и наводить порядок на улицах городов. Да только в полиции об их деятельности на благо общества ничего не знали и не слышали, но спорить не стали.

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Ну а сразу после заявления о тесном сотрудничестве, под стенами районного суда в Киеве, где мэру Одессы Геннадию Труханову избирали меру пресечения, "Нацкорпус", почему то, забыл о дружбе с полицией — они активно пинали правоохранителей и поливал их газом.

Но в МВД их за это простили, несмотря на то, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что "парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными".

Фото facebook.com/andrii.mariichyn Члены "Национальных дружин" задержаны в Прикарпатье

А нынче перешли на другой уровень. Они вдруг занялись охраной окружающей среды, а именно, решили выступить против вырубки леса.

В Черкасской области "Нацдружины" совместно с "Нацкорпусом" и Союзом ветеранов АТО выдвинули требование к Золотоношскому районному совету остановить незаконную вырубку леса, которая, по их подсчетам, принесла 10 млн гривен убытка. Но реакции пока нет. В Ивано-Франковской области "Нацдружины" выехали на место якобы незаконной вырубки деревьев вблизи села Микуличин. И столкнулись, по их словам, с сопротивлением со стороны браконьеров и с их покровителями в лице депутата облсовета и представителей местных правоохранительных органов. А говоря простым языком, им там устроили воистину "теплый" прием.

Союз ветеранов АТО Яремче обвинил "Нацдружины" в запугивании населения и противодействии работе предпринимателей.

"Мы, общественная организация "Яремчанский региональный союз ветеранов АТО", стали свидетелями события, которое произошло 16 февраля 2018 года на территории Яремчанского городского совета в селе Микуличин, участок Полумистый, когда силами местной общины, самообороной Микуличина, нашими силами и силами работников полиции задержаны до зубов вооруженные молодые люди в одинаковой камуфляжной форме, которые называют себя "национальная дружина", – говорится в заявлении.

Молодые люди спортивной внешности из Ивано-Франковска, Львова и Харькова "без надлежащих им полномочий" уже в третий раз приехали в Яремчанский регион с целью "наведения порядка", отмечают ветераны АТО.

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Всего же, в Микуличин прибыло около 15 молодых людей из разных областей Украины, утверждающих, что они студенты, но при студентах было шесть охотничьих ружей и один пистолет. Им в противовес собралось около 200 местных жителей, то же вооруженных, которые едва не линчевали непрошенных "блюстителей порядка".

Официально, операция по спасению деревьев в районе села Микуличин провалилась. В полиции Ивано-Франковска заявили, что никакие общественные организации не имеют права заниматься самоуправством. Если они выявили факт незаконной вырубки, то должны об этом сообщить в компетентные органы, которые приедут и будут разбираться. Впрочем, после этого бойцы "нацкорпуса" в село Микуличин больше не приезжали. Никто о незаконной вырубке заявление не писал.

Граффити под флагом

Очень быстро нашлась работа в "каменных джунглях". В "Нацкорпусе" уверяют, что помогают полиции бороться с наркоманией, что дескать каждый день "ведут эту нелегкую борьбу: ловим барыг, закрываем наркоточки, обрисовываем надписи адресов на стенах зданий, препятствуя закладчикам дури".

Как считают дружинники, наркоманы — "сволочи, которым не место в обществе". И они прилагают немало усилий, что бы их стало меньше. В Днепре они вооружились кисточкой и желто-голубой краской и стали зарисовывать интернет-адреса барыг флагом Украины. Да, именно, не стирать надписи портящие фасад, а зарисовывать их.

В Черновцах провели очередное ночное патрулирование, во время которого бойцы обнаружили "женщину нюхающую клей и принимавшую наркотики". Женщина вела себя агрессивно, бросалась на дружинников, угрожала и ругалась матом. Ребята немедленно вызвали наряд полиции. Той же ночью был задержан молодой человек, который сначала нецензурно высказался в сторону патруля "Нацдружин" и патрульной полиции, перешел дорогу на красный, а по просьбе полицейского остановиться начал убегать. Поскольку никаких документов у него не было, его доставили в отделение полиции.

На этом подвиги и героические поступки нацдружинников закончились. Вот только всех, кого они задержали из полиции пришлось отпустить, потому что оснований для их задержания нет. Но, как заверили дружинники, они будут продолжать патрулировать города.

Чем бы дитя не тешилось…

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А занимаясь общественной работой они не забывают и о главной цели. Недавно в Черновцах "Нацдружины" провели военно-патриотическое обучение. Совершив рейд по лесу и разбив лагерь, активисты отработали упражнения по ножевому бою, движение подразделения группой во время выполнения боевой задачи и тактической медицины.

"Они мне напоминают тимуровцев — у них и идейно-патриотическое воспитание, и военная подготовка, и добрыми делами они завалены — украшают стены городов национальной символикой и пытаются подмять лесное хозяйство. Понятное дело, что сегодня вырубкой леса занимаются не простые люди. Ведь это надо же все организовать от спила деревьев до их реализации. А тут приходит группа людей и говорит: "Ты так не делай, потому что так нельзя!" Дальше, если оказывается, что силы не равны, тут два сценария: или делец заплатить, чтобы эта группа людей убралась по добру по здоровью, или же находят другую силу, которая тем дает по шее, что и произошло на Прикарпатье. К сожалению, на них серьезно не обращает внимание службы безопасности Украины, а это их прямая компетенция, а зря. При всем при том, что эти ребята выставляют напоказ, много остается в тени. Полумилитаристические организации в Украине запрещены, но при этом они, при попустительстве минюста и МВД, прекрасно себя чувствуют. И заметьте, они не пошли наводить порядок с незаконной добычей янтаря, ни с песком, что по разговорам прикрывает лично господин министр МВД, они ринулись в леса, что явно не под контролем опекаемого ими "Народного фронта"", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Собственно, пока они будут снимать кошек с деревьев и переводить через дорогу старушек — они будут безопасны и милы, но им это скоро надоест. Что будет дальше, зависит от вождей.