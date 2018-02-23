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    "Спартак" vs "Атлетик". Появилось новое видео столкновений фанатов

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    Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
    Россия Сегодня

    По данным СМИ, в числе задержанных три россиянина, пять испанцев и один болельщик из Польши. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти.

    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
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    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"

    В полиции сообщили, что до столкновений правоохранители находили у людей дубинки, кастеты, камни и ножи. СМИ также сообщали, что во время столкновений умер полицейский. В правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника и подчеркнули, что он скончался из-за проблем с сердцем.

    "Спартак" в четверг победил в гостях "Атлетик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1), но вылетел из турнира по сумме двух встреч. Радиостанция Cadena Ser сообщила, что около сотни фанатов российской команды якобы пытались спровоцировать беспорядки у стадиона "Сан-Мамес".

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее заявил, что осуждает столкновения фанатов "Атлетика" и "Спартака" и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.

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