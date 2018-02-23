"Спартак" vs "Атлетик". Появилось новое видео столкновений фанатов

По данным СМИ, в числе задержанных три россиянина, пять испанцев и один болельщик из Польши. Им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти.

В полиции сообщили, что до столкновений правоохранители находили у людей дубинки, кастеты, камни и ножи. СМИ также сообщали, что во время столкновений умер полицейский. В правоохранительных органах подтвердили гибель сотрудника и подчеркнули, что он скончался из-за проблем с сердцем.

"Спартак" в четверг победил в гостях "Атлетик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (2:1), но вылетел из турнира по сумме двух встреч. Радиостанция Cadena Ser сообщила, что около сотни фанатов российской команды якобы пытались спровоцировать беспорядки у стадиона "Сан-Мамес".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее заявил, что осуждает столкновения фанатов "Атлетика" и "Спартака" и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.