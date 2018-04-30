КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Киеве, возле Бессарабского рынка, избили народного депутата Украины Мустафу Найема, сообщает Цензор.net.

Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил народного депутата. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары Найему, уточняет издание.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На месте работают медики и полиция.

Цензор.net В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

Как сообщают источники в правоохранительных органах, участников конфликта задержали после введенного в городе "плана-перехват". Сейчас их привезли на место происшествия.

По предварительным данным, народный депутат не хотел нарушать ПДР, поэтому он не пропустил водителя Mercedes, который собирался проехать на запрещающий знак. После этого и возник конфликт, добавляет издание.

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Напомним, ранее Найем заявил, что столкновения протестующих с полицией под Верховной Радой, произошедшие 27 февраля, дискредитируют все протестное движение.