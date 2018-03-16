Партийные программы: приближение первое

Василий Стоякин, обозреватель

До парламентских выборов еще далеко. Ну как, далеко? С одной стороны – почти два года. С другой, Юлия Владимировна же ж заявила, что надо проводить досрочные. Многие верят. Так или иначе, но выступления представителей депутатских фракций на согласительном совете и перед началом пленарной недели больше напоминают презентации партийных программ на досрочные выборы, чем планирование повестки дня сессии.

Пробежимся по приоритетам политических партий, минуя цифровые законопроекты и обращая внимание на сопутствующий трындежь.

Блок Петра Порошенко (БПП)

1. Закон о национальной безопасности. Не сам по себе, а в контексте евроатлантической интеграции.

Кстати, сразу несколько депутатов размахивали "статусом аспиранта". Не, я конечно понимаю, что надо предъявить какие-то перемоги, но "аспирант" – не статус, а констатация желания страны присоединиться к НАТО. Персонально я в членство не верю, потому что полноценное членство предполагает взаимные гарантии… А с какой стати давать Украине гарантии если она без всяких гарантий с Россией воюет?

2. Законы о дипломатической службе.

Для меня вообще загадка буквосочетание "украинская дипломатия". Единственный профильный дипломат в Украине – Петр Порошенко.

3. Отмена электронного декларирования для общественных организаций.

Как я понимаю, имеется в виду недекларирование средств, полученных самодеятельными (точнее – уполномоченными Госдепом) борцами с коррупцией за борьбу с коррупцией. Это важно.

4. Снизить давление на бизнес.

Сайт президента Украины Форум партии БПП "Солидарность"

"Народный фронт" (НФ)

1. Закон о государственном языке.

Естественно, что за отменой закона о государственной языковой политике должно последовать принятие закона, исключающего языки меньшинств из публичной сферы.

2. Антикоррупционный суд.

3. Закон о национальной безопасности.

4. Бойкотирование чемпионата мира по футболу в России.

Я, если честно, считал, что это дело решенное. Впрочем, как можно понять, если чемпионат мира в принципе состоится, он будет на редкость непрезентабельным.

5. Обращение к Европе по поводу "Северного потока – 2".

Вообще представитель фракции Максим Бурбак путается в понятиях. С одной стороны, он рассказывает, что постройка СП-2 приведет к огромным финансовым потерям для Украины. С другой стороны, он же декларирует, что Украина вырвалась из российской газовой кабалы, но у него душа болит смотреть, как Европа сама в нее лезет. Как совместить в одной голове эти два суждения я не знаю, но настаиваю на возрождении карательной психиатрии. А вообще, я еще в 2006 году предлагал перекрыть краник и, тем самым, спасти Европу от российской газовой агрессии.

112 Украина Народный фронт

Радикальная партия Ляшко

1. Отказаться от сотрудничества с МВФ. Вместо повышения тарифов провести "правильный" конкурс на продаже 4G частот.

Судя по реакции фракций коалиции выгодополучатели совершенно прозрачного, демонстрировавшегося по телевидению конкурса находятся именно там… Впрочем, учитывая, что это Ляшко, никаких особых выгодополучателей могло и не быть.

"Самопомич"

1. Антикоррупционный суд.

Тут интересна подача – представитель фракции специально отметил, что Украине нужен не тот антикоррупционный суд, который нужен Западу, а тот, который нужен Украине… Я бы понял, если бы с таким заявлением выступил представитель БПП. Одним из первых клиентов "нужного Украине" АКС вполне может оказаться Садовой, хотя, вроде бы, мусорный скандал его рейтинг убил…

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2. Избирательный кодекс.

Принятый в первом чтении Избирательный кодекс фактически устанавливает пропорциональную систему с закрытыми списками. Если вспомнить, что на выборах 2014 года "Самопомощь" получила 32 мандата по пропорциональной системе и только 1 – по мажоритарной (сейчас во фракции 25 человек, что, как бы, намекает), то интерес фракции понятен.

3. Создать Государственное бюро расследований.

"Батькивщина"

Юлия Тимошенко пала в борьбе с эпидемией гриппа (уже не первый раз – грипп 2009 года стоил ей президентского кресла). Ее замещал Сергей Власенко.

1. Защитить газотранспортную систему.

"Батькивщина" как раз зарегистрировала законопроект, который запрещается каким-то образом передавать ГТС в управление и собственность иностранцам. Собственно, такой закон уже был принят по инициативе Тимошенко в 2007 году. Но повторение – мать учения.

2. Защита земли.

3. Заявление против "Северного потока – 2".

Тут, кстати, у "Батькивщины", в отличие от НФ, есть логика – они-то считают, что газовые соглашения были правильны и надо продолжать в том же духе…

УНИАН Синиця Олександр Юлия Тимошенко на съезде "Батькивщины"

"Воля народа"

1. Закон о технопарках.

2. Новый закон о социальной защите.

3. Изменить пенсионную систему повысив пенсии трем миллионам получателей спецпенсий (сотрудники муниципальных СМИ и т.п.).

4. Не допустить роста цен на газ.

"Возрождение"

1. Отказаться от сотрудничества с МВФ.

2. Принять программу экономического возрождения (дальше следовало описание вполне конкретного законопроекта о поддержке промышленности).

"Оппозиционный блок" (ОБ)

1. Прекратить войну – ускорить ввод миротворцев.

2. Правительство должно предоставить антикризисную программу или уйти в отставку.

3. Снизить тарифы.

4. Заключить новый транзитный контракт.

5. Отменить пенсионную реформу. Повысить пенсии, изыскав новые средства за счет сокращения финансирования МВД.

6. Отправить в отставку Супрун (кстати, 14 марта этого требовал уже и Ляшко). Отменить медицинскую реформу.

7. Вернуть выплаты по рождению детей.

8. Прекратить манипуляции вокруг вступления в НАТО.

Выводы:

В целом возникает впечатление сильной рассогласованности в парламенте. Даже фракции коалиции сошлись только в одном вопросе – принятия закона о национальной безопасности. Две фракции говорили о необходимости создания Антикоррупционного суда, еще – две о противодействии строительству "Северного потока – 2".

Нет большого интереса к принятию Избирательного кодекса. Вряд ли он кого-то устраивает, но решения проблемы нет. Проще все оставить как сейчас и идти на выборы по старой мажоритарно-пропорциональной системе.

О необходимости скорейшего прекращения войны говорил только представитель "Оппозиционного блока". Но, собственно, для большинства политических сил вопрос стоит не в прекращении войны, а в победе над Россией. Войну-то можно было закончить давно уже, и даже можно было не начинать.