Политический пасьянс. Новые партии 2018-го: кто, с кем, против кого

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Прошедшие незамеченными в Украине состоявшиеся в конце декабря выборы в объединенные территориальные громады (ОТГ) обозначили достаточно интересные тенденции.

Успех "аграриев"

Несмотря на то, что благодаря админресурсу, победу в половине случаев отпраздновали представители пропрезидентского БПП, были и такие политсилы, чей результат можно считать хорошим заделом на будущее.

Например, уже сейчас к серьезному предвыборному марафону может готовиться Аграрная партия Виталия Скоцика, которого называют "украинским Макроном". Среди 42 партий, которые участвовали в выборах в ОТГ, "аграрии" стали одними из лидеров. Около 30% голосов кандидаты от Аграрной партии получили в Черниговской, Киевской, Волынской, Винницкой, Одесской областях. По словам лидера партии, если бы не пресловутый админресурс, результаты могли быть еще более впечатляющими.

"Нашим кандидатам угрожали физической расправой и снимали с выборов через коррумпированные суды. Против нас распространяли разного рода "чернуху" даже в "день тишины". Уровень применения админресурса и подкупа избирателей буквально зашкаливал", — говорит Скоцик.

Достаточно неплохой результат показали и другие политсилы, которые не будучи на слуху, все же смогли заявить о себе.

Речь о партиях "За конкретные дела", "УКРОП" и "Возрождение", которые на выборах ОТГ неплохо обкатали будущую предвыборную программу.

Новые игроки

О том, что выборы в ОТГ стали чем-то вроде лакмусовой бумажки распределения сил в новом электоральном цикле говорят и политические эксперты. Например, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что благодаря выборам в ОТГ активизировалась политическая жизнь на местах, появился запрос на новые партии и низовое партстроительство.

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"Результаты выборов в общем зачете показали, что "выстрелили" новые партии — Аграрная партия и УКРОП. 3 и 4-е места АПУ и УКРОПа открывают эти силам шанс на будущих выборах пройти в Раду и сформировать собственные фракции", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

По его мнению Карасева, высшая политическая лига в 2018/19 будет выглядеть следующим образом.

"БПП, "Батькивщина", "Радикальная партия", "Самопомич", "Оппоблок", "Громадянська позиція", "За життя", АПУ (Аграрная партия Украины — ред.), УКРОП. У каждого из этих игроков будет свой кандидат в президенты. Обновление высшей политической лиги — будет долгоиграющей повесткой весь следующий год", — резюмировал политолог.

Победители и проигравшие

О том, что с выборами в ОТГ стартовал и процесс избирательной кампании в Верховную Раду говорит и политолог Алексей Якубин.

"Выборы в ОТГ стали попыткой смоделировать, посмотреть, что и как. По социологическим опросам мы знаем, что около 50% граждан еще не определились или разочарованы. Сегодня неизбежно появление новых политических сил, которые могут с одной стороны, привлечь избирателей, а с другой — заместить возникшую неопределенность. Так, выборы в ОТГ показали влияние "Аграрной партии", которая пока что не представлена на общегосударственном уровне, но уже начинает набирать уровень поддержки. Набирает вес партия Вадима Рабиновича "За життя", а вот "Наш край", на который делались ставки, наоборот, теряет популярность", — говорит политолог.

Возможно ли возвращение?

По словам эксперта, хорошие шансы вклиниться в политический процесс имеют "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "УКРОП", который ассоциируется с олигархом Игорем Коломойским.

"К Анатолию Гриценко у людей достаточно неоднозначное отношение. У него вроде бы есть рейтинг, но в то же время он не всегда материализуется в голоса на выборах, — отмечает Якубин. — Думаю, что это связано с тем, что Гриценко имеет шлейф связи с властью. Люди помнят, что этот политик был во власти и не смог показать того, о чем говорил. Что до "УКРОПа", то не понятно, остался ли среди бенефициантов партии Игорь Коломойский. У этой политисилы есть проблемы по части дальнейшего более четкого позиционирования себя. Если "УКРОП" будет ура-патриотическим, то таких партий итак достаточно".

Поборется ли Михо?

Не исключает политолог и того, что в число новых политических игроков может войти "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

"Часть тех, кто голосовал за "Самопомич" — людей, которые прдпочитают видеть реформы, во многом разочаровались в этой политсиле. Очевидно, что теперь они будут искать для себя новую партию. "Рух новых сил" как раз и претендует на эту нишу. Но проблема заключается в том, что эта партия сегодня выглядит достаточно аморфно. "Самопомич" опиралась на имидж Андрея Садового, тогда как у Михаила Саакашвили рейтинг далеко не такой высокий. Остальные политики "Руха новых сил" выглядят достаточно вяло. В целом же эта политсила рискует повторить судьбу "Демальянса" — он вроде есть, но его нет", — уверен специалист.

Будет сложно

Вместе с тем, по его словам, проблема состоит в том, что люди вообще разочаровались в политиках.

"Получается, что новым силам приходится подбирать новые методы, которые могли бы вернуть доверие. Это не легко, — резюмирует Якубин. "Даже если говорить об успехе на выборах в ОТГ партии власти, то в основном победителями были самовыдвиженцы, которые в ходе кампании стали представителями "БПП". По сути, старые игроки не очень-то заинтересованы в смене правил игры. До тех пор пока не изменятся правила, новые политсилы, максимум, подвинут с насиженных мест партии власти. С другой стороны, чем больше будет новых игроков, тем лучше для страны".