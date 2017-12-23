Каталония: ставка Мадрида на досрочные выборы не оправдалась

Pau Barrena / AFP

РИА Новости Украина

Три партии, выступающие за независимость от Мадрида, набирают больше половины мест в 135–местном парламенте; центристская партия "Граждане" получила лишь 37 мандатов, что не позволит ей в одиночку сформировать правительство региона, а значит Мадриду, как прогнозируют эксперты, предстоят переговоры с сторонниками сецессии (выхода) из Испании, сообщает РИА Новости.

Итоги в пользу независимости

Парламентские выборы, состоявшиеся в Каталонии в четверг, выиграла центристская партия "Граждане", которая получила 37 мандатов. Однако трем политическим силам, добивающимся отделения автономного сообщества от Испании, удалось вместе сохранить абсолютное большинство в парламенте.

"Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава правительства региона Карлес Пучдемон, получила 34 мандата, "Левые республиканцы Каталонии" (лидер — бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас, находится в тюрьме в Мадриде) — 32, "Кандидатура народного единства" — 4.

Кроме того, в парламент прошла Каталонская соцпартия с 17 мандатами, а также Catalunya en Comu — Podem c восемью мандатами. Правящая в Испании правая Народная партия в Каталонии оказалась аутсайдером и набрала лишь три мандата.

По итогам выборов предполагается сформировать новый состав законодательного органа, который выберет председателя женералитета.

Политологи признают, что ставка Мадрида на досрочные выборы не оправдалась. Власти Испании рассчитывали, что на выборах проголосуют сторонники единого государства, которые "отсиделись дома" во время референдума в октябре. Как указал российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, результат выборов — крупное поражение премьер-министра Испании Мариано Рахоя. По его мнению, ни одна цель досрочных выборов не была достигнута: "добиться другой власти в Каталонии не удалось, показать отток приверженцев независимости от их политиков не получилось, объединить местное общество — тем более".

Пучдемон, который находится в Брюсселе, и против которого в Испании выдан ордер на арест, поспешил объявить о победе "Каталонской республики" над испанским государством. Он также заявил, что премьер-министр Рахой не достиг своих целей, проведя досрочные выборы в парламент Каталонии, поскольку большинство на них набрали сторонники независимости.

Кроме того, Пучдемон призвал Мадрид отменить действие в отношении Каталонии 155-й статьи конституции Испании о прямом правлении центра.

Договариваться придется

Теперь, после разгромного поражения на выборах в регионе, как предполагают эксперты, Мадриду придется вести переговоры со сторонниками отделения Каталонии.

Как полагает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер, об отделении Каталонии речь вряд ли пойдет, но властям Испании придется сесть за стол переговоров и договориться о расширении полномочий региона.

"Пока сложно говорить конкретно, потому что нет никакой "дорожной карты", ни программы изменений, но факт, что они сядут за стол переговоров, очевиден. Я считаю, что сейчас будет какой-то смягченный вариант изменений", — сказал эксперт.

В свою очередь профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, председатель секции испанистики Российской ассоциации международных исследований Сергей Хенкин полагает, что власти Испании, вероятно, не станут отменять действие в отношении Каталонии 155-й статьи конституции Испании о прямом правлении центра, "но договариваться придется".

Пучдемон предлагает диалог

Бывший глава правительства Каталонии, в отношении которого Мадрид выдал ордер на арест после проведения в октябре референдума о независимости региона, уже вызвал руководство Испании на диалог, заявив, что готов встретиться с премьером Испании Мариано Рахоем в Брюсселе или другом городе Евросоюза.

Пучдемон подчеркнул, что "готов к встрече без предварительных условий". "Нравится ему это или нет, Рахой должен вести диалог, это необходимо для поиска решения", — заявил он. По его словам, на данный момент невозможно определить повестку этих переговоров. "Но самое важное заключается в том, что нам нужно обсуждать все вопросы", — сказал Пучдемон.

При этом он выразил готовность вернуться в страну, если Мадрид будет уважать результаты выборов.

Однако премьер-министр уклончиво отреагировал на призыв Пучдемона. В комментарии журналистам Рахой заявил, что готов вести переговоры с тем человеком, который возглавит правительство Каталонии. "Проблема в том, что мы все должны подчиняться закону… Не может быть, чтобы единственным правительством, которое бы не выполняло законы, было бы каталонское", — добавил он.

На улице спокойно

Между тем ситуация в Барселоне после парламентских выборов остается весьма спокойной. Никто не митингует, люди мирно обсуждают результаты выборов. Полиция контролирует ключевые точки, площади и улицы города. На улицах Барселоны по-прежнему, как и перед выборами, много каталонских флагов и желтых полотенец, символизирующих требование к Мадриду амнистировать политиков-сепаратистов.

Впрочем, попадаются и флаги Испании, в том числе и с монархическим гербом.

Голосование показало, что мы можем мирно разрешить наши разногласия путем голосования. Но Рахой никогда не соглашался вести диалог", — сказал бывший глава правительства Каталонии.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. При этом еще до наступления дня голосования Конституционный суд Испании "заморозил" референдум, а после признал незаконным. Парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании, пользуясь 155-й статьей конституции, утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, и роспуске парламента.

В отношении 20 каталонских политиков были заведены уголовные дела, четверо из них были арестованы, в том числе экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства, бежавших в Брюссель, выдан национальный ордер на арест.