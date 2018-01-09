Власть будет повышать уровень жизни, ведь скоро выборы – политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты по итогам первого квартала 2018 года, о чем заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. При этом советник вице-премьера Василий Шевченко заявил, что реальный прожиточный минимум не соответствует стандартам жизни.

Кроме того, министр социальной политики Андрей Рева во время пресс-конференции, ссылаясь на данные Государственной службы статистики, заявил, что в Украине стало меньше бедных на 15%. Речь идет о тех, у кого доходы — ниже реального прожиточного минимума. Раньше таких граждан было 54,5%, сейчас чуть меньше 40%.

Стоит ли украинцам ожидать повышения уровня жизни, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог Александр Антонюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Підняття пенсій на 20% у рік напередодні виборів. Що змінить цей крок, і чи достатній цей аргумент для якоїсь політичної сили та для електорату?

— Звісно, будь-яке спеціальне підняття стандартів, соцпакетів – завжди було бонусом для владних інституцій, починаючи ще від часів Кучми. Пригадаємо, коли піднімались пенсії, мінімальні зарплати, наприклад, давайте згадаємо 2005 рік: один із сценаріїв – це Юліна тисяча, а також виплата на дітей. Це, звісно, додає бонусів тій чи іншій політичній силі, особливо з точки зору її лідера. Тому, я думаю, що підвищення пенсій на 20% звісно може повпливати на електоральний розподіл голосів стосовно тих, хто конкретно не визначився.

Громадянська мережа Опора каже, що в Україні вже є ознаки початку передвиборчих перегонів. Такі дії також свідчать про початок передвиборчих перегонів?

— Я думаю, що будь-яке підняття соціальних стандартів завжди буде мати відношення до передвиборчих перегонів. Взагалі, щоб ви розуміли, у класичному політичному сезоні передвиборчі перегони починаються рівно на другий день після закінчення чергової виборчої кампанії. Тобто, якщо в 2014 році парламентські вибори пройшли в листопаді, значить, у грудні вже починаються нові передвиборчі перегони, а те, що ми бачимо, маю на увазі реформи і тощо – це можуть бути такі результати між виборами. І вони, з одного боку, можуть бути як бонусом для влади, так і бонусом для опозиції, якщо влада спрацювала неефективно, і населення відчуло на собі погіршення життєвих стандартів. Тому, я думаю, для влади у будь-якому випадку у 2018-2019 роки зараз пріоритетом буде однозначно за будь-яку ціну покращення стандартів населення, тому що на коні стоїть велика ціна – президентські вибори і більшість у парламенті.

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Таке збільшення пенсій вплине на дефіцит Пенсійного фонду? Хтось відчує покращення, а хтось погіршення?

— У нас пенсії суддів, тобто вищих чиновників, одна історія, і це незначна кількість населення. А якщо ми говоримо про мінімальне забезпечення людей, які відчувають на собі несправедливість розподілення соціального блага, їх точно понад 50%, мова йде про людей, які працювали на нижчих посадах – на виробництві, у промислових галузях, які працювали у свій час у колгоспі, прибиральниками, вчителями – то це зовсім інша історія. І підняття їм пенсій на 20% насправді не є аж настільки великий показник для бюджету, тобто це може бути в районі 1,5 тисяч гривень на кожного. Але це може дати непоганий ефект, так як у свій час його дала Юліна тисяча. Тобто, якщо на президентських виборах зійдуться Петро Олексійович і Юлія Володимирівна, то Юліна тисяча може бути своєрідним козирем з боку Юлії Володимирівни, а з боку Петра Олексійовича і його команди мусить бути контраргумент, що суспільство відчуває покращення.

К слову, профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский считает, что правительство Гройсмана поставило рекорд по растрате бюджетных средств.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак полагает, что украинцы несчастны из-за валютной политики правительства и НБУ.