В Украине нет новых партий, потому что мешают старые - Золотарев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В течение 2017 года в Украине было зарегистрировано только три новые политические партии, это в разы меньше, чем в предыдущие годы, — сообщает Комитет избирателей Украины.

КИУ привел статистику: в 2016 году было зарегистрировано 43 политические партии, в 2015 году — 79, в 2014 году — 37. Таким образом, почти половина из ныне существующих украинских политсил появились в течение 2014-2016 годах.

Существенное снижение количества новых партий 2017 года может свидетельствовать о снижении привлекательности бизнеса по перепродаже партийных структур, говорят в КИУ.

В частности, глава КИУ Алексей Кошель отметил: "Среди причин чрезмерного количества партий — создание политических сил как бизнес-проектов с целью дальнейшей продажи пакетов регистрационных документов. Однако уменьшение количества новых партий может свидетельствовать о снижении роли такого вида бизнеса. Фактически здесь действует принцип недвижимости, когда масштабные темпы строительства сбивают цену на квадратные метры".

О чем может свидетельствовать такая тенденция, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Чем можно объяснить тот факт, что в 2017 году в Украине появилось лишь три новые политические партии?

— Во-первых, насыщение рынка. Ведь это очень специфический рынок, который достаточно легко насытить. Достаточно посмотреть, сколько юридических компаний предлагают услуги регистрации партий, это те, кто легально, а плюс еще те, кто нелегально, в общем, желающих помочь созданием партии более чем достаточно. Но к какому-то моменту, в силу еще и неопределенности правил игры, каким будет новый закон о выборах, все это, плюс значительное усложнение регистрации в Минюсте, на что жалуются юристы, что тяжелее стало это делать… в совокупности это привело к тому, что такого ажиотажного спроса на политические партии на сегодняшний момент нет. То есть неясно, какой будет закон о выборах. Ведь партия для чего-то нужна — то ли в качестве спойлера, то ли для того, чтобы там запустить технических членов комиссии, но у партии должен быть функционал.

Новый закон о выборах и создание политических партий, от чего будет зависеть, или может зависеть?

— Во-первых, как будет прописано участие партии в избирательных комиссиях. Понятно, что партия диванного формата никакой серьезной роли, ни на что в избирательном процессе претендовать не может. Но она может быть удобной обоймой для насыщения избирательных комиссий своими людьми со стороны какой-то более крупной политической силы. Для закона неважно, какой рейтинг у этой политической силы, участвовала она, не участвовала в выборах, закон не делает разницы. Очень часто лет 5-7 лет тому назад предыдущая власть активно использовала такие спойлерские структуры.

Сколько лет должно исполниться партии, чтобы участвовать в парламентских выборах, например?

— По ныне действующему закону — не менее года.

А вы согласны с этим тезисом, что партии в Украине создавались для последующей перепродажи?

— Во-первых, я не согласен с тем, что партии создавались именно только для перепродажи. Как правило, у партии должен быть заказчик. Заказчиком, как правило, движут политические амбиции, желание подняться над региональным масштабом, потому что, если посмотрите, откуда ноги растут, то очень у многих партий там как раз — из регионов. Есть куда более выгодные виды бизнеса и политики, нежели регистрация политических партий. На рынке цена услуг начинается от 25 000 долларов за новосозданную партию. Хотя я это тяжело себе представляю, поскольку… сметная стоимость там, представьте, надо собрать, во-первых, 10 000 подписей в 14 регионах Украины, из них в двух третях районов. Это достаточно затратное и сложное, трудоемкое мероприятие. Плюс, нужен страховочный фонд, еще где-то процентов 20, поскольку в Минюсте имеют такое обыкновение, когда какие-то сомнительные подписи, отбраковывать. То есть реально собрать 12 000 подписей. Для этого нужны руки, ноги… с фейковыми подписями сейчас срежут на ближних подписях. Поэтому, это очень специфический вид деятельности. Есть определенная градация. Новая партия, без истории, без послужного списка, там цены начинались, насколько я знаю, от 30-40 тысяч долларов. Партия с какой-то историей, существующая некоторое время, это от 100 000 долларов. И уже партии, у которых был кое-какой опыт участия в выборах, которые как-то засветились, но без скандального шлейфа, там уже цена шла на сотни тысяч долларов.

По данным Комитета избирателей Украины, большинство украинских партий, из более чем 350, никакой деятельности не осуществляют. А сколько по состоянию на сегодня приблизительно работающих партий в Украине, и это количество как может измениться перед следующими выборами?

— Подают признаки жизни чуть более 40 партий. Из них более-менее информационно активны, видна партийная жизнь, от силы у 15-20 структур. Более того, я скажу, что до недавнего времени партии, которые представлены в ВРУ, те же "Народный фронт", БПП, если брать уровень, мониторинг медиа на уровне регионов, тяжело было назвать это партийной активностью. То есть, они существовали, скорее, работали как технологический проект, который привел людей в ВРУ, но как таковым партийным строительством, партийной жизнью не занимались. Последние полгода, надо отметить, ситуация изменилась, признаки жизни появились. "Народный фронт" провел съезд, все чаще из регионов информация показывает какую-то социальную активность депутатов из БПП, просто это вот пример, что даже большие партии в полноценном понимании этого слова полноценными партиями тяжело назвать. Партий у нас, по большому счету, нет. То, что мы видим, это политотделы олигархических группировок.

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Напомним, механизм отзыва депутата станет способом расправы с конкурентами, считает глава КИУ Алексей Кошель. Сегодня нужно строить эффективную партийную систему, вернуть доверие к партиям, а не заниматься неактуальным вопросом отзыва народного депутата, подчеркнул он.