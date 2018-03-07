Партия Саакашвили объявила о новом митинге

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" собирает новый митинг в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

Митинг назначен на пятницу, 9 марта. Акция запланирована на 8 утра в парке Шевченко.

"В пятницу, 9 марта, мы собираемся вместе, чтобы заявить о своей позиции и прямо в глаза сказать Петру Порошенко, что мы думаем о его олигархическом режиме. Президент будет присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много", – сказано в сообщении.

Ранее Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам призвал активно готовиться к выборам и заявил о желании вернуться к власти в Грузии.