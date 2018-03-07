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    Офис партии Порошенко облили "кровью" - СМИ

    (обновлено: )38870
    Как отмечается, в Виннице активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета, и облили красной краской лестницы в местный офис партии "БПП".
    Офис партии Порошенко залили краской
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Офис "Блока Петра Порошенко "Солидарность" в центре Винницы облили "кровью", радикалы обвиняют партию в разгоне палаточного городка у Рады, сообщило в среду интернет-издание Gazeta.ua.

    "В Виннице активисты возмущены тем, что депутаты не явились на внеочередную сессию облсовета, и облили красной краской лестницы в местный офис партии "БПП", — говорится в сообщении.

    По данным издания, они также обвиняют партию в разгоне палаточного городка у Рады, во время которого их "собратьев поставили на колени".

    Напомним, правоохранительные органы снесли палаточный городок на ул. Грушевского в центре Киева. Во время демонтажа палаток пострадали несколько протестующих и полицейских. В Национальной полиции заявили, что обнаружили в лагере гранаты, "коктейли Молотова" и запалы. Правоохранители задержали более сотни протестующих. Во время событий под парламентом пострадали трое журналистов.

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